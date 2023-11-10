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здание представительства Омской области в Москве

Представительство Омской области в Москве провело конференцию на 2 млн рублей

10 ноября 2023, 11:06
Фото: yandex.maps
здание представительства Омской области в Москве

Канапе, брускетты и пирожки: в столице отметили день рождения омского политика

Мероприятие было посвящено 100-летию со дня рождения Сергея Манякина

Представительство Омской области при правительстве Российской Федерации на днях провело научно-практическую конференцию. Согласно данным с сайта госзакупок, это мероприятие под названием «Управленческие практики» было посвящено 100-летию Сергея Манякина и прошло 7 ноября — как раз в день рождения этого советского политика.

Контракт на организацию конференции был заключен с ООО «Артокс», прописанным в Москве на проспекте Буденного. Подрядчик получил из бюджета Омской области 1,89 млн рублей, из которых 1,134 млн потрачены на «питание с полным обслуживанием без сопровождения развлекательных программ», а еще 756 тысяч — на «услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов».

Из техзадания следует, что «Артокс» должен был предоставить три варианта помещения для конференции в Центральном округе Москвы не дальше, чем в 10 минутах от станции метро, организовать кофе-брейк не менее чем на 300 персон.

— Закуски (канапе в ассортименте, брускетта (с лососем, с говядиной и вяленым томатом, с овощами), капрезе на шпажке с моцареллой, блинные роллы с начинкой в ассортименте, мини-блинчики с начинкой в ассортименте) — 900 шт./50 гр., — перечисляется в документе. — Пирожки не менее 3 разновидностей (с мясом, с капустой и грибами, с курицей, с яблоками) — 300 шт./50 гр.; сэндвич/брускетта- не менее 2 разновидностей (с овощами, с курицей) — 300 шт/100 гр.

Далее перечисляются пирожные, фрукты, напитки.

Отметим, что в Омске по случаю 100-летия Манякина прошло торжественное мероприятие с участием губернатора Виталия Хоценко и мэра Сергея Шелеста. В последние годы советского политика, который 26 лет занимал пост первого секретаря омского обкома КПСС, принято вспоминать как эффективного руководителя и автора локального «экономического чуда».

Хоценко и Владимиров открыли конференцию в честь 100-летнего юбилея Сергея Манякина
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#Общество#Госзакупки#Новости#Николай Эйхвальд#Сергей Манякин#Представительство Омской области
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