Представительство Омской области в Москве провело конференцию на 2 млн рублей

Контракт на организацию конференции был заключен с ООО «Артокс», прописанным в Москве на проспекте Буденного. Подрядчик получил из бюджета Омской области 1,89 млн рублей, из которых 1,134 млн потрачены на «питание с полным обслуживанием без сопровождения развлекательных программ», а еще 756 тысяч — на «услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов».