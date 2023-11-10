Повышение ключевой ставки ЦБ негативно отразится на рынке недвижимости

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
По словам главы Центрального банка, ключевая ставка в текущем году может остаться неизменной или подняться, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Экономист Мария Ермилова отметила, что изменение ставки зависит от общей экономической ситуации. Возможное повышение ставки приведет к увеличению затрат на кредиты и снижению их доступности, что, в свою очередь, приведет к сокращению спроса на них.
Ставки по вкладам также возрастут. Однако, на рынке недвижимости ситуация будет менее благоприятной, так как цены на жилье, приобретаемое в основном с использованием кредитов, возрастут.