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Повышение ключевой ставки ЦБ негативно отразится на рынке недвижимости

Повышение ключевой ставки ЦБ негативно отразится на рынке недвижимости

10 ноября 2023, 08:08
Фото: 1MI
Повышение ключевой ставки ЦБ может привести к удорожанию кредитов и снижению спроса на них, а также возрастанию процентных ставок по вкладам и негативному влиянию на рынок недвижимости.

По словам главы Центрального банка, ключевая ставка в текущем году может остаться неизменной или подняться, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Экономист Мария Ермилова отметила, что изменение ставки зависит от общей экономической ситуации. Возможное повышение ставки приведет к увеличению затрат на кредиты и снижению их доступности, что, в свою очередь, приведет к сокращению спроса на них.

Ставки по вкладам также возрастут. Однако, на рынке недвижимости ситуация будет менее благоприятной, так как цены на жилье, приобретаемое в основном с использованием кредитов, возрастут.

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