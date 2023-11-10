Подписано и. о. Уральской «Бруснике» отдали 56 гектаров Левобережья под застройку

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Почти две недели назад, 26 октября, в Сети было опубликовано распоряжение губернатора Омской области под номером 139-р. Подписал его, правда, не глава региона Виталий Хоценко, а исполняющий обязанности губернатора региона Олег Игоревич Заремба.
В документе вносятся изменения в распоряжение экс-губернатора Александра Буркова от 13 августа 2021 года под номером 101-р. В нем бывший глава региона предоставил новосибирскому ООО «Брусника. Кварталы Драверта. Омск» без торгов 35 земельных участков для реализации инвестиционного проекта.
В распоряжении двухнедельной давности 139-р оказалось заменено юридическое лицо. Теперь им вместо новосибирской «Брусники» выступает уже екатеринбургское ООО «Брусника. Специализированный застройщик». До 2018 года, кстати, компания называлась «Брусника. Екатеринбург».
В изначальном документе новосибирской «Бруснике» без торгов отдали в аренду 35 земельных участков общей площадью 527 035 кв. м. или 52,7 Га. А вот в новом постановлении перечень участков расширили аж до 54 объектов, их суммарная площадь составила 561 971 кв. м. или 56,2 Га. То есть, на 3,5 Га больше, чем изначально планировалось.
Отметим, что головной офис «Брусники» — ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» — через свою «дочку» в мае 2023 года заложило право аренды 20 земельных участков общей стоимостью 1,13 млрд рублей под невозобновляемую кредитную линию в Сбербанке. И вот тут начинаются странности: в мае 2023 года в залог к банку попали земельные участки, которые были предоставлены застройщику облправительством распоряжением двухнедельной давности. То есть, предоставлены они застройщику только две недели назад, а вот в залог банку попали за полгода до этого.
Но и это еще не все. Часть участков, из предоставленных «Бруснике» вторым распоряжением, на момент подписания документа уже были у компании в аренде. Так, из 20 участков, попавших в майский залог банку, 14 были взяты в аренду еще в марте 2023 года, в последние дни работы экс-губернатора Омской области Александра Буркова. То есть, на момент подписания распоряжения о предоставлении земли без конкурса, 14 участков уже были в аренде у «Брусника. Специализированный застройщик» как минимум 7 месяцев.
Напомним, что аренда всех 54 земельных участков у «Брусника. Строительство и девелопмент» заканчивается 30 июня 2034 года.