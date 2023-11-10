Подписано и. о. Уральской «Бруснике» отдали 56 гектаров Левобережья под застройку

Но и это еще не все. Часть участков, из предоставленных «Бруснике» вторым распоряжением, на момент подписания документа уже были у компании в аренде. Так, из 20 участков, попавших в майский залог банку, 14 были взяты в аренду еще в марте 2023 года, в последние дни работы экс-губернатора Омской области Александра Буркова. То есть, на момент подписания распоряжения о предоставлении земли без конкурса, 14 участков уже были в аренде у «Брусника. Специализированный застройщик» как минимум 7 месяцев.