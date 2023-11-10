Плавают, едят и спят на матери. В Большереченском зоопарке показали черных лебедей

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В Большереченском зоопарке рассказали о том, как проходят будни черных лебедей и их подрастающего потомства. Птенцам уже исполнился месяц, они четвертую неделю живут в помещении.
Правда, после переезда в зимний вольер один малыш не выжил. Двое других заметно подросли. Пока ребята пробуют плавать, один из их родителей наблюдает за ними у бассейна. Как купальные процедуры кончаются, семейство направляется на обед. Отцу при этом не сильно нравятся любопытные взгляды со стороны, поэтому он метается перед стеклом.
Папа-лебедь так активно защищает своих, что работникам зоопарка с трудом дается уборка вольера. Кто-то нарывается на щипок в какое-нибудь незащищенное место, но куда более серьезные увечья новоиспеченные родители наносят швабрам и веникам.
«Лебеди, кстати, деликатны, изящны и благородны только в балете. На самом деле нравы у них просты, суровы и беспощадны. Все, кто появился на их территории — враги, их надо предупредить, а потом побить. Размер предполагаемого врага не имеет значения», — рассказали в Большереченском зоопарке.
Например, летом незваного гостя в виде голубя лебедь сначала трепал, а потом топил. Люди пришли к нему на помощь и спали, вооружившись сачком и метлой. Кстати, через час после утренней уборки в жилище семейства вновь начинает царить хаос. Они разбрасывают корм и вьют корявое гнездо из ковриков.
Далее кажется, что глава семейства уже не справляется с эмоциями и почти что на смерть бьется с мисками. Утварь разлетается по вольеру и что-то даже летит в воду. Работники зоопарка шутят, что, вероятно, его дети ему уже надоели.
«Эта смещенная агрессия нас сильно беспокоит, но пока нет возможности изолировать семейство и разместить их более уединенно. Вот вывели бы они детей летом, как положено нормальным птицам, не было бы таких хлопот ни у них, ни у нас. Но приходится работать с тем, что имеем», — отметили в зоопарке.
Птенцы уже такие большие, что с трудом помещаются на спине матери, но привычка забираться туда после активности и обеда пока у них остается. С аппетитом у малышей куда более чем отлично. Имен у родителей, кстати, нет, поэтому омичи могут помочь с выбором в официальном сообществе зоопарка.