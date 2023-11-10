Плавают, едят и спят на матери. В Большереченском зоопарке показали черных лебедей

Птенцы уже такие большие, что с трудом помещаются на спине матери, но привычка забираться туда после активности и обеда пока у них остается. С аппетитом у малышей куда более чем отлично. Имен у родителей, кстати, нет, поэтому омичи могут помочь с выбором в официальном сообществе зоопарка.