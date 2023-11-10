Пищевые привычки, приводящие к язве желудка: полуфабрикаты и еда наспех

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
«Любое заболевание, к которому у человека есть предрасположенность, может начать развиваться», — объяснила в интервью Pravda.Ru медицинский специалист.
Врач-терапевт также рассказала, что неправильное питание с большими перерывами в приеме пищи негативно влияет на состояние желудка.
«Сочетание голода и переедания. Быстрое питание, недостаточно хорошо пережеванная пища. Частое употребление полуфабрикатов и готовых продуктов», — перечислила факторы риска врач.
Ранее эксперт из портала Arimed Екатерина Курбатова делилась советами о том, как защитить желудок от гастрита.