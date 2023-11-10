Пищевые привычки, приводящие к язве желудка: полуфабрикаты и еда наспех

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о том, что может привести к появлению язвы желудка. Доктор отметила, что стресс ослабляет иммунную систему человека, что делает его более подверженным инфекциям.