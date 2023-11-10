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Published Сегодня, 10:21

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Пищевые привычки, приводящие к язве желудка: полуфабрикаты и еда наспех

10 ноября 2023, 10:21
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о том, что может привести к появлению язвы желудка. Доктор отметила, что стресс ослабляет иммунную систему человека, что делает его более подверженным инфекциям.

«Любое заболевание, к которому у человека есть предрасположенность, может начать развиваться», — объяснила в интервью Pravda.Ru медицинский специалист.

Врач-терапевт также рассказала, что неправильное питание с большими перерывами в приеме пищи негативно влияет на состояние желудка.

«Сочетание голода и переедания. Быстрое питание, недостаточно хорошо пережеванная пища. Частое употребление полуфабрикатов и готовых продуктов», — перечислила факторы риска врач.

Ранее эксперт из портала Arimed Екатерина Курбатова делилась советами о том, как защитить желудок от гастрита.

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