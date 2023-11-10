Падающая штукатурка, новая жизнь «Летура» и омские детдома. Омск сегодня

Сегодня в школе № 91 по улице 24-я Северная на голову ребенку упал потолок. По данным следствия, после обвала штукатурки шестиклассник получил черепно-мозговую травму. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины инцидента, кабинет, по решению администрации города, выведен из образовательного процесса. Отметим, что школа № 91 уже фигурировала в новостях летом 2022 года. Родителям учеников сообщали, что она находится в аварийном состоянии из-за трещины на фасаде.