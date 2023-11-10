Падающая штукатурка, новая жизнь «Летура» и омские детдома. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Новость №1. В Омске во время урока на голову шестиклассника упал кусок штукатурки
Сегодня в школе № 91 по улице 24-я Северная на голову ребенку упал потолок. По данным следствия, после обвала штукатурки шестиклассник получил черепно-мозговую травму. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины инцидента, кабинет, по решению администрации города, выведен из образовательного процесса. Отметим, что школа № 91 уже фигурировала в новостях летом 2022 года. Родителям учеников сообщали, что она находится в аварийном состоянии из-за трещины на фасаде.
Новость №2. Омский «Летур» планируют отремонтировать и открыть под названием «ГагаринМолл»
Стало известно, торговый комплекс «Летур» планируют отремонтировать к июлю будущего года и открыть под названием «ГагаринМолл». Отметим, что название «Летур» произошло от сокращения имени и фамилии первого владельца комплекса Левана Турманидзе. Сегодня внутри здания идут ремонтные работы. Через месяц планируют начать восстанавливать фасад, в помещениях ресторана должен появиться ночной клуб, а на крыше комплексе — кафе и рестораны.
Новость №3. После скандала в Больших Уках хотят изменить систему детдомов Омской области
После скандала в Большеуковском доме детства, Город55 решил разобраться, что делают ответственные органы в попытках не допустить проявлений насилия в детских домах и повторения подобных ситуаций. Сейчас рассматривается возможность создания наблюдательных советов при учреждениях для детей-сирот. В них должны войти независимые обученные эксперты, которые способны профессионально разбираться в конфликтных ситуациях. Подробнее читайте в материале.