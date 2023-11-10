Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Иллюстрация

«От мусорки до дома 10 метров». Омичи рассказали о горах отходов в жилом секторе

10 ноября 2023, 14:22
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Омичи пожаловались на скопление мусора, которое плавно приближается к домам

По словам местных жителей, свалка на пересечении улиц 9-я Марьяновская и 1 Мая нарушает все возможные требования.

В редакцию Города55 обратилась жительница микрорайона Порт-Артур. Женщина рассказала, что на протяжении нескольких лет рядом с ее домом находится переполненная площадка для сбора мусора, размеры которой никто не контролирует должным образом. По ее словам, четкого графика уборки мусорных контейнеров нет, из-за чего мусор оказывается не только внутри них, но и на земле.

«Эта мусорка с каждым разом становится все ближе и ближе к дому. Убирают территорию около неё по-разному — когда газ в неделю, а вот эти завалы не убирались почти месяц», — рассказала омичка.

Женщина также отметила, что со временем скопления отходов приближаются ближе и ближе к жилым домам, что является нарушением норм.

«Расстояние от мусорки до дома сократилось до 10 метров. Рядом находится школа искусств, дети тоже каждый день этим любуются. Помогите пожалуйста. Мусорка находится на углу улиц 9-я Марьяновская и 1 Мая», — добавила местная жительница.
Фото: Предоставлено Городу55
Утопают в нечистотах. В омской новостройке подвалы залило канализационными отходами
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Свалка отходов#Жалобы#Свалка#Новости#Загрязнение#Грязь#Жалоба#Свалки#Анастасия Баянова#Загрязнение природы
Подпишитесь
Террор, судимости, сексуальные домогательства. Что творится в омских детдомах
Сегодня, 07:44
Концентрация примесей в воздухе превышена в 2 раза. В Омске ввели режим черного неба
Сегодня, 02:29
Подписано и. о. Уральской «Бруснике» отдали 56 гектаров Левобережья под застройку
Сегодня, 11:35
Алтайский след. Что не так с контрактом на строительство школы в Исилькуле
Сегодня, 03:01
Шок. Ударило прямо на уроке. В Омске на голову шестиклассника упал кусок штукатурки
Сегодня, 10:25
Представительство Омской области в Москве провело конференцию на 2 млн рублей
Сегодня, 11:06