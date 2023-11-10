«От мусорки до дома 10 метров». Омичи рассказали о горах отходов в жилом секторе

В редакцию Города55 обратилась жительница микрорайона Порт-Артур. Женщина рассказала, что на протяжении нескольких лет рядом с ее домом находится переполненная площадка для сбора мусора, размеры которой никто не контролирует должным образом. По ее словам, четкого графика уборки мусорных контейнеров нет, из-за чего мусор оказывается не только внутри них, но и на земле.