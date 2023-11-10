«От мусорки до дома 10 метров». Омичи рассказали о горах отходов в жилом секторе

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В редакцию Города55 обратилась жительница микрорайона Порт-Артур. Женщина рассказала, что на протяжении нескольких лет рядом с ее домом находится переполненная площадка для сбора мусора, размеры которой никто не контролирует должным образом. По ее словам, четкого графика уборки мусорных контейнеров нет, из-за чего мусор оказывается не только внутри них, но и на земле.
«Эта мусорка с каждым разом становится все ближе и ближе к дому. Убирают территорию около неё по-разному — когда газ в неделю, а вот эти завалы не убирались почти месяц», — рассказала омичка.
Женщина также отметила, что со временем скопления отходов приближаются ближе и ближе к жилым домам, что является нарушением норм.
«Расстояние от мусорки до дома сократилось до 10 метров. Рядом находится школа искусств, дети тоже каждый день этим любуются. Помогите пожалуйста. Мусорка находится на углу улиц 9-я Марьяновская и 1 Мая», — добавила местная жительница.