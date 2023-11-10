Омская прокуратура начала проверку после обрушения штукатурки на голову ребенка

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
По результатам процессуальной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к своим обязанностям. Прокуратура Центрального округа поставила ход проверки на особый контроль.
Кроме того, мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что кабинет, в котором от потолка отвалился кусок штукатурки, выведен из образовательного процесса.
«Дал поручение департаменту образования провести инструментальное обследование потолка во всей школе», — добавил мэр.
Напомним, что ситуация произошла во время урока в школе №91 по улице 24-я Северная. Отвалившийся кусок штукатурки упал на голову шестикласснику, мальчик получил черепно-мозговую травму.