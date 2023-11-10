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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

После обрушения штукатурки на голову ребенка омская прокуратура начала проверку

Омская прокуратура начала проверку после обрушения штукатурки на голову ребенка

10 ноября 2023, 12:22
Фото: Прокуратура Омской области

После обрушения штукатурки на голову ребенка омская прокуратура начала проверку

Кабинет, в котором случилось происшествие, выведен из образовательного процесса.

По результатам процессуальной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к своим обязанностям. Прокуратура Центрального округа поставила ход проверки на особый контроль.

Кроме того, мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что кабинет, в котором от потолка отвалился кусок штукатурки, выведен из образовательного процесса.

«Дал поручение департаменту образования провести инструментальное обследование потолка во всей школе», — добавил мэр.

Напомним, что ситуация произошла во время урока в школе №91 по улице 24-я Северная. Отвалившийся кусок штукатурки упал на голову шестикласснику, мальчик получил черепно-мозговую травму.

Фото: Прокуратура Омской области
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