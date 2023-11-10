Ольга Сорокина рассказала о внедрении OpenAPI в страховании на FINOPOLIS

Страховой Дом ВСК является одним из лидеров внедрения OpenAPI среди игроков страховой отрасли. Так, компания одной из первых приняла участие в пилоте по обмену данными с системой «ЭРА-ГЛОНАСС», которая передает страховщикам сведения о месте и времени ДТП. А благодаря получению данных от операторов камер на дорогах — а сейчас около 80% трафика находится под видеонаблюдением — страховщих может анализировать фото-материалы события. Это помогает организовать для клиентов удобный клиентский путь, ускорить урегулирование и минимизировать попытки мошенничества. А это в свою очередь способствует более справедливому ценообразованию для клиента.