Нутрициолог Писарева: при аллергии на куриные яйца нельзя есть курятину

Как передает издание NEWS.ru со ссылкой на эксперта в области нутрициологии Ирину Писареву, с осторожностью к этому продукту нужно относиться тем, у кого нарушен пуриновый обмен, поскольку мясо курицы содержит много пуринов. Также не стоит злоупотреблять курятиной и людям с аллергией на куриный белок или яйца.