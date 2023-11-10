Нутрициолог Писарева: при аллергии на куриные яйца нельзя есть курятину

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Как передает издание NEWS.ru со ссылкой на эксперта в области нутрициологии Ирину Писареву, с осторожностью к этому продукту нужно относиться тем, у кого нарушен пуриновый обмен, поскольку мясо курицы содержит много пуринов. Также не стоит злоупотреблять курятиной и людям с аллергией на куриный белок или яйца.
Эксперт обратила внимание и на полезные свойства мяса курицы. Так, оно содержит много витаминов группы В и цинк. Эти элементы являются необходимыми для укрепления иммунной системы. Специалист отметила, что курятина богата белком — он хорошо усваивается, способствует восстановлению клеток и обеспечивает нормальное функционирование иммунной системы.