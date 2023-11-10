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Нутрициолог Писарева: при аллергии на куриные яйца нельзя есть курятину

Нутрициолог Писарева: при аллергии на куриные яйца нельзя есть курятину

10 ноября 2023, 09:12
Фото: 1MI
Если у человека присутствует аллергия на куриные яйца или куриный белок, то ему следует ограничить употребление мяса курицы.

Как передает издание NEWS.ru со ссылкой на эксперта в области нутрициологии Ирину Писареву, с осторожностью к этому продукту нужно относиться тем, у кого нарушен пуриновый обмен, поскольку мясо курицы содержит много пуринов. Также не стоит злоупотреблять курятиной и людям с аллергией на куриный белок или яйца.

Эксперт обратила внимание и на полезные свойства мяса курицы. Так, оно содержит много витаминов группы В и цинк. Эти элементы являются необходимыми для укрепления иммунной системы. Специалист отметила, что курятина богата белком — он хорошо усваивается, способствует восстановлению клеток и обеспечивает нормальное функционирование иммунной системы.

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