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иллюстрация

Не бывать любви. С начала года в Омской области развелись 7,2 тысячи пар

10 ноября 2023, 06:30
Фото: Город55
иллюстрация

С начала года в Омской области развелись 7,2 тысячи пар

В январе омичи меньше всего думают о своем семейном положении, в то время как в летом идет тенденция на активность.

В Государственно-правовом управлении Омской области представили данные о расторжении браков. За десять месяцев 2023 года прекратили официально существовать 7 263 пары. Чаще всего омичи разводились в июле и августе.

В прошлом месяце разошлись 712 пар. Активнее всего в октябре разрывали связи жители Центрального округа, где зарегистрировано больше всего человек (128). В Большеуковском районе при этом случилось меньше всего разводов (1).

Конечно, заключение браков в период с января по октябрь было больше (10 577), но это не отменяет тенденцию к разводам. В Омской области они составляют почти 70% от общего числа зарегистрированных семей.

Если смотреть статистику регистрации союзов, то чаще всего их заключали в июле и августе (1 169 и 1 303 соответственно). В январе при этом омичи намного реже думали о женитьбе. К слову, в Большеуковском районе женятся также редко, как и разводятся. Там было зарегистрировано всего две новых семьи в октябре. Столько же насчитали в Горьковском, Знаменском, Колосовском и Нижнеомском районах.

Напомним, что в середине осени 2022 года в Омской области случился брачный «бум». ЗАГСы зарегистрировали рекордное число союзов на фоне объявленной частичной мобилизации (2 373).

На 10 свадеб — 7 разводов. Омский ЗАГС опубликовал статистику заключения браков
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#Общество#Омск#Омская область#Новости#ЗАГС#Развод#Брак#Алина Ясинская
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