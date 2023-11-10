Не бывать любви. С начала года в Омской области развелись 7,2 тысячи пар

Если смотреть статистику регистрации союзов, то чаще всего их заключали в июле и августе (1 169 и 1 303 соответственно). В январе при этом омичи намного реже думали о женитьбе. К слову, в Большеуковском районе женятся также редко, как и разводятся. Там было зарегистрировано всего две новых семьи в октябре. Столько же насчитали в Горьковском, Знаменском, Колосовском и Нижнеомском районах.