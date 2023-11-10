Народ против «Брусники». Омичи потребовали построить поликлинику на Левобережье

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Министр строительства Омской области Александр Рашко в своем телеграм-канале 8 ноября опубликовал пост о работе еженедельного штаба по строительству школ и медицинских учреждений. За два дня под сообщением появились десятки комментариев от жителей микрорайонов «Кузьминки» и «Прибрежный». Все они задают вопрос касаемо участка на улице Крупской (кадастровый номер 55:36:110101:31456).
«Согласно генплану на участке должна была появиться детская поликлиника и физкультурно-спортивный комплекс. В данный момент застройщик „Брусника“ начал разрабатывать этот участок и готовить его под строительство жилого дома в рамках строительства ЖК „Кварталы Драверта“. Соответственно, поликлинику и физкультурный комплекс нам не построят. Скажите, где на данный момент запланирована альтернатива данной поликлинике и физкультурно-спортивному комплексу?» — задала вопрос омичка Светлана.
«Нам очень не хватает детской поликлиники. Новый район, очень много детей, в поликлинику попасть — это целый квест, дождаться врача не всегда получается, так как у них нагрузка огромная, физически не успевают к деткам. Убедительная просьба, рассмотреть этот вопрос», — обратилась местная жительница Елена Санькова.
Отметим, что на момент публикации подобных комментариев под постом больше 40 штук.
Согласно карте генерального плана, участок площадью 1,21 га относится к общественно-деловой зоне, и жилое строительство здесь не предусмотрено.
По данным Центра раскрытия корпоративной информации, компания «Брусника» получила право аренды на участок с апреля 2023 года по июнь 2034 года. Организации разрешается построить в этом месте жилье и парковку.
В мэрии ответили, что поликлиника в микрорайоне появится, но точное место не указали.
«Генеральным планом города Омска в микрорайоне „Кузьминки“ запланировано размещение детской поликлиники на 300 посещений в смену. К сожалению, спортивного центре генеральным планом не предусмотрено. Срок реализации генерального плана — до 2040 года», — сообщили в администрации.
Напомним, что в сентябре департамент градостроительства и архитектуры выдал разрешение «Бруснике» на возведение многоэтажки на улице Крупской. Крупской. Общая площадь жилых помещений в доме составит 18 704,56 кв. м. Помимо квартир в нем будет автостоянка площадью 2 123,27 кв м.