Народ против «Брусники». Омичи потребовали построить поликлинику на Левобережье

Министр строительства Омской области Александр Рашко в своем телеграм-канале 8 ноября опубликовал пост о работе еженедельного штаба по строительству школ и медицинских учреждений. За два дня под сообщением появились десятки комментариев от жителей микрорайонов «Кузьминки» и «Прибрежный». Все они задают вопрос касаемо участка на улице Крупской (кадастровый номер 55:36:110101:31456).