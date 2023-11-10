Находятся в больнице. В Омской области легковушка с тремя людьми угодила в кювет

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
В региональной Госавтоинспекции сообщили об аварии с пострадавшими. Она произошла сегодня ночью, 9 ноября, в Шербакульском районе. Сотрудники ведомства получили сообщение об этом в 00:55.
По предварительным данным ГИБДД, мужчина 1978 года рождения ехал на ВАЗ-21102 по дороге Шербакуль-Солневка. В районе пятого километра он потерял управление и съехал в кювет. На скорости водитель также перевернулся вместе с машиной.
В салоне у него находились двое — женщина 1976 года рождения и мужчина 1996 года рождения. Обоих доставили в больницу. ДТП случилось, по оценке экспертов, примерно в 23:50.
Все обстоятельства и детали произошедшей аварии станут известны позднее. Сотрудники Госавтоинспекции запустили проверку по данному поводу.