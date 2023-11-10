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В Омской области легковушка с тремя людьми перевернулась в кювет

Находятся в больнице. В Омской области легковушка с тремя людьми угодила в кювет

10 ноября 2023, 08:44
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

В Омской области легковушка с тремя людьми перевернулась в кювет

Водитель потерял управление, но сам не пострадал в отличие от его пассажиров.

В региональной Госавтоинспекции сообщили об аварии с пострадавшими. Она произошла сегодня ночью, 9 ноября, в Шербакульском районе. Сотрудники ведомства получили сообщение об этом в 00:55.

По предварительным данным ГИБДД, мужчина 1978 года рождения ехал на ВАЗ-21102 по дороге Шербакуль-Солневка. В районе пятого километра он потерял управление и съехал в кювет. На скорости водитель также перевернулся вместе с машиной.

В салоне у него находились двое — женщина 1976 года рождения и мужчина 1996 года рождения. Обоих доставили в больницу. ДТП случилось, по оценке экспертов, примерно в 23:50.

Все обстоятельства и детали произошедшей аварии станут известны позднее. Сотрудники Госавтоинспекции запустили проверку по данному поводу.

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