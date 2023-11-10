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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Мастер цигун рассказала, как помочь себе при тахикардии

10 ноября 2023, 10:21
В китайской медицине тахикардия не считается отдельным заболеванием, а является симптомом других проблем. Как правило, это связано с застоем энергии в печени. Об этом рассказала рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова.

В отличие от традиционной медицины, которая назначает лекарства для сердца, врачи китайской медицины сосредотачиваются на улучшении работы печени. Чтобы снять приступ тахикардии без лекарств, можно использовать две точки на теле, пишет Pravda.Ru.

Первая точка находится на ноге и называется Тай-Чун. Ее можно активировать, массируя промежуток между первым и вторым пальцами перед сном или во время приступа тахикардии. Это поможет улучшить самочувствие.

Вторая точка называется Шэнь-Мэнь и находится у локтевого края лучезапястной складки. Массаж этой точки успокаивает нервную систему и может улучшить состояние при различных проблемах с сердцем и эмоциональных реакциях.

Однако нужно помнить, что тахикардия может быть вызвана разными причинами, поэтому важно рассматривать человека как целостную систему и учитывать другие симптомы и особенности его организма для точного диагноза.

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