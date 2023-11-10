Мастер цигун рассказала, как помочь себе при тахикардии

В китайской медицине тахикардия не считается отдельным заболеванием, а является симптомом других проблем. Как правило, это связано с застоем энергии в печени. Об этом рассказала рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова.