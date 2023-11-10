Манго: правила выбора

Когда вы выбираете манго в магазине, обратите внимание на его внешний вид. Спелое манго должно иметь гладкую блестящую кожуру яркого цвета. Если на кожуре есть маленькие темные пятна, это значит, что манго точно созрело. Лучше выбирать округлые плоды, так как они содержат больше мякоти и меньше волокон.