Манго: правила выбора

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Манго — это тропическое дерево с плодами, похожими на большую грушу с косточкой. Кожура может иметь различный цвет, а мякоть — сочная, сладкая и плотная. Плоды манго богаты витаминами и полезными элементами, пишет Общественная служба новостей. Их рекомендуют употреблять при заболеваниях репродуктивной и мочеполовой системы. Манго также помогает улучшить настроение, поэтому его рекомендуют употреблять в холодное время года.
Когда вы выбираете манго в магазине, обратите внимание на его внешний вид. Спелое манго должно иметь гладкую блестящую кожуру яркого цвета. Если на кожуре есть маленькие темные пятна, это значит, что манго точно созрело. Лучше выбирать округлые плоды, так как они содержат больше мякоти и меньше волокон.
Также можно проверить спелость манго, аккуратно прикоснувшись к нему. Спелый фрукт должен быть плотным и тяжелым, а его кожура должна оставаться без вмятин при надавливании. Обратите внимание на запах манго — он должен быть приятным: фруктовым и сладковатым.
Если вы приобрели зеленое манго, которое еще неспелое, можно ускорить его созревание. Положите фрукт в бумажный пакет или оберните его в газету. Можно добавить яблоко или банан, чтобы ускорить процесс. Другой способ — положить манго в рисовую ванночку. Просто закопайте фрукт в рис и проверяйте его каждые несколько часов.
А если манго все же не дозрело и испортилось, возможно, это произошло из-за царапин и дефектов на кожуре, которые стали причиной попадания бактерий и грибков. Также, если манго было хранено при низкой температуре, оно могло испортиться.