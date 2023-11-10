Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Братиславская фирма объявила о намерении пойти в Арбитражный суд Омской области

Компания из Словакии еще раз пригрозила банкротством омским аграриям

10 ноября 2023, 10:15
Фото: 1MI

Братиславская фирма объявила о намерении пойти в Арбитражный суд Омской области

Должник — «Эксим Агро» из Таврического района.

Фирма Anahata Solutions S.R.O., зарегистрированная в столице Словакии Братиславе, намерена обратиться в арбитражный суд, чтобы добиться признания несостоятельным должником ООО «Эксим Агро». Она уже опубликовала официальное сообщение, необходимое в таких случаях. Особо отмечается, что наличие долга подтверждено Арбитражным судом города Москвы и Девятым арбитражным апелляционным судом.

Компания «Эксим Агро» зарегистрирована в селе Любомировка Таврического района Омской области. Ее специализация — «Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных». Последний финансовый год фирма закончила с убытком в 7 млн рублей.

Стоит отметить, что Anahata Solutions S.R.O. уже публиковала такое сообщение 3 месяца назад, но в суд тогда не обратилась. Судя по свежей новости, договориться с должником словацкая компания так и не смогла. Кстати, параллельно она пытается обанкротить другого омского агрария — ООО «КЭАгро» из Полтавского района: соотсветствующий иск поступил в арбитражный суд в начале августа.

Компания из Братиславы начала через суд банкротить омское «КЭАгро»
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Словакия
Подпишитесь
Террор, судимости, сексуальные домогательства. Что творится в омских детдомах
Сегодня, 07:44
Концентрация примесей в воздухе превышена в 2 раза. В Омске ввели режим черного неба
Сегодня, 02:29
Подписано и. о. Уральской «Бруснике» отдали 56 гектаров Левобережья под застройку
Сегодня, 11:35
Алтайский след. Что не так с контрактом на строительство школы в Исилькуле
Сегодня, 03:01
Шок. Ударило прямо на уроке. В Омске на голову шестиклассника упал кусок штукатурки
Сегодня, 10:25
Представительство Омской области в Москве провело конференцию на 2 млн рублей
Сегодня, 11:06