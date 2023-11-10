Компания из Словакии еще раз пригрозила банкротством омским аграриям

Стоит отметить, что Anahata Solutions S.R.O. уже публиковала такое сообщение 3 месяца назад, но в суд тогда не обратилась. Судя по свежей новости, договориться с должником словацкая компания так и не смогла. Кстати, параллельно она пытается обанкротить другого омского агрария — ООО «КЭАгро» из Полтавского района: соотсветствующий иск поступил в арбитражный суд в начале августа.