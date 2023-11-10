Как в Омске отмечает свой день рождения Сбербанк

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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В первой половине ноября крупнейший банк России традиционно отмечает свой день рождения. В текущем году Сберу исполняется 182, и в Омске этот рубеж связан с реализацией ряда новых проектов.
«РекВизит» и Омск-Пригород»
Во 2-м корпусе ОмГУ, расположенном на проспекте Мира, практически готова новая коворкинг-зона под названием «РекВизит», которая создавалась при активном участии Сбербанка. Это площадка, на которой студенты и преподаватели смогут проводить разного рода мероприятия как для больших, так и для малых групп. Там есть лекционная зона, в перспективе появится зона для выставок, причем первая экспозиция будет посвящена 50-летию университета.
— Через неделю или две мы эту коворкинг-зону откроем, — рассказал журналистам ректор ОмГУ Серге Замятин. — Сбербанк очень нам в этом помог: часть потраченных на «РекВизит» средств мы получили от наших партнеров…
Еще один важный проект Сбербанка — «технический класс», который появился в здании пригородного железнодорожного вокзала. Этот проект банк реализовывал совместно с компанией «Омск-Пригород». Чтобы учить сотрудников вокзала оказанию первой помощи пассажирам, был оборудован отдельный кабинет, в котором появились высокотехнологический тренажер для обучения сердечно-легочной реанимации, 5 учебных мест с компьютерами и учебными материалами, проектор и экран для просмотра обучающих фильмов.
— У нас проводятся занятия не только по оказанию первой помощи, но и по профессиям, по охране труда и противопожарной безопасности, — рассказал Тарас Останин, специалист по охране труда АО «Омск-Пригород». — Есть система видеоконференцсвязи, потому что не все сотрудники могут приехать на занятия.
Обучение проходит постоянно, и на данный момент через «технический класс» прошло около 90% сотрудников вокзала.
Контактный центр
Один из важнейших проектов Сбербанка в Омске — единый распределительный контактный центр, расположенный на улице Звездова в центре города. Здесь работают более 2 тысяч человек, задача которых — общение с клиентами и оказание им помощи в решении возникающих проблем.
— Наш контактный центр — самый большой в России, — рассказала его директор Мария Смирнова. — Мы работаем не только на Сбер, но и на его экосистему — на «Мегамаркет», «Сберлогистику», «Сберздоровье» и другие компании. Какие бы жизненные ситуации ни возникали у клиентов, мы можем помочь.
Именно в Омском контактном центре базируются подразделения, которые разрабатывают ботов-электронных помощников для клиентов, отвечают за информационную поддержку Сбера и его «дочек» в социальных сетях. Огромный коллектив трудится на всю Россию, из-за чего основная часть сотрудников выходит на работу во второй половине дня (ведь большая часть населения страны живет в московском часовом поясе).
— Работа с клиентами по телефону — дело непростое, — констатирует Мария Смирнова. — Не все звонящие понимают, в чем «корневая» проблема, приходится разбираться, задавать уточняющие вопросы. В отдельных случаях происходит эскалация наверх — к решению подключается руководство…
Интересно, что на рабочих местах у многих сотрудников есть небольшое зеркало. Смысл этой идеи в том, что, разговаривая по телефону, человек смотрит на свое отражение, улыбается, и из-за этого меняются интонации в его голосе. Такие мелочи существенно помогают сделать обслуживание клиентов более качественным.