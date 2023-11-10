Как в Омске отмечает свой день рождения Сбербанк

Во 2-м корпусе ОмГУ, расположенном на проспекте Мира, практически готова новая коворкинг-зона под названием «РекВизит», которая создавалась при активном участии Сбербанка. Это площадка, на которой студенты и преподаватели смогут проводить разного рода мероприятия как для больших, так и для малых групп. Там есть лекционная зона, в перспективе появится зона для выставок, причем первая экспозиция будет посвящена 50-летию университета.