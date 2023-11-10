Хоценко утвердил план мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры в районах

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В рамках реализации «дорожной карты» планируется провести капремонт и оснащение всем необходимым сельских стадионов и других спортивных объектов в муниципальных районах, построить быстровозводимые крытые хоккейные корты, а также обустроить футбольные поля.
В 12 муниципальных районах стадионы нуждаются в капитальном ремонте, в 24 районах отсутствуют крытые хоккейные корты, еще несколько десятков требуют оснащения новым оборудованием.
«Появление современных спортивных объектов, на которых жители нашего региона смогут заниматься физкультурой и спортом в комфортных условиях, будет способствовать решению одной из ключевых задач федерального проекта „Спорт — норма жизни“ нацпроекта „Демография“, инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, — увеличению к 2030 году до 70% доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом», — отметили в правительстве Омской области.
Омский регион по праву считается хоккейным, ведь академия «Авангард» — одна из лучших хоккейных школ в России, которая не только готовит игроков для главной команды «Авангард», но и активно развивает массовый хоккей. Также в области накоплен богатый опыт проведения первенства по хоккею среди дворовых команд «Омские орлята».