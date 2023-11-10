Хоценко утвердил план мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры в районах

Омский регион по праву считается хоккейным, ведь академия «Авангард» — одна из лучших хоккейных школ в России, которая не только готовит игроков для главной команды «Авангард», но и активно развивает массовый хоккей. Также в области накоплен богатый опыт проведения первенства по хоккею среди дворовых команд «Омские орлята».