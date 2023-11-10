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Хоценко утвердил план мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры в районах

Хоценко утвердил план мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры в районах

10 ноября 2023, 13:46
Фото: Правительство Омской области
«Дорожная карта» на 2024–2028 годы была разработана министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта по поручению главы региона.

В рамках реализации «дорожной карты» планируется провести капремонт и оснащение всем необходимым сельских стадионов и других спортивных объектов в муниципальных районах, построить быстровозводимые крытые хоккейные корты, а также обустроить футбольные поля.

В 12 муниципальных районах стадионы нуждаются в капитальном ремонте, в 24 районах отсутствуют крытые хоккейные корты, еще несколько десятков требуют оснащения новым оборудованием.

«Появление современных спортивных объектов, на которых жители нашего региона смогут заниматься физкультурой и спортом в комфортных условиях, будет способствовать решению одной из ключевых задач федерального проекта „Спорт — норма жизни“ нацпроекта „Демография“, инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, — увеличению к 2030 году до 70% доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом», — отметили в правительстве Омской области.

Омский регион по праву считается хоккейным, ведь академия «Авангард» — одна из лучших хоккейных школ в России, которая не только готовит игроков для главной команды «Авангард», но и активно развивает массовый хоккей. Также в области накоплен богатый опыт проведения первенства по хоккею среди дворовых команд «Омские орлята».

По решению Хоценко Таврическому району выделили 29 млн на достройку хоккейного катка
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#Омск#Омская область#Спортивные площадки#Губернатор#Спортивные соревнования#Спортсмены#Губернатор области#Новости#Спорткомплекс#Анастасия Баянова#Спортивная площадка
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