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Хоценко и Артемов поздравили омских полицейских с профессиональным праздником

Хоценко и Артемов поздравили омских полицейских с профессиональным праздником

10 ноября 2023, 04:36
Фото: Правительство Омской области
Сегодня в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел.

В России сегодня, 10 ноября, отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Полицейских с профессиональным праздником поздравил губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного собрания региона Александр Артемов.

«Уже более трех столетий полиция стоит на защите интересов государства и граждан, охраняя законность и порядок, права и свободы людей. Вы избрали сложную и опасную профессию. Ряд улиц в Омске и в районах области носят имена стражей правопорядка, отличившихся при исполнении служебного долга. Память об их подвигах — нравственный ориентир для нынешних и будущих поколений сотрудников омской полиции. Благодарим вас за службу. Пусть в ваших рабочих буднях будет как можно меньше риска и опасности! Успехов вам, добра и благополучия вашим семьям!» — говорится в поздравлении первых лиц Омской области.
#Общество#Полиция#Омск#Россия#Праздник#Евгений Игишев
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