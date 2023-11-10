Глава Омского района доставил в Луганск гуманитарную помощь

Напомним, гуманитарный конвой от Омской области отправился на Донбасс в День народного единства, 4 ноября. Его собирали жители города, Омского, Знаменского, Павлоградского, Русско-Полянского районов. Три большегрузные фуры общим весом в 60 тонн стартовали от Свято-Никольского Казачьего собора. Помимо прочего, они повезли в зону СВО семь автомобилей высокой проходимости, генераторы, средства связи, тепловизоры, монокуляры, печи, бензопилы, маскировочные сети. Колонну провожали губернатор Омской области Виталий Хоценко, представители конфессий, национально-культурных объединений, волонтерских организаций.