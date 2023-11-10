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Глава Омского района доставил в Луганск гуманитарную помощь

Глава Омского района доставил в Луганск гуманитарную помощь

10 ноября 2023, 05:35
Фото: Администрация Омского района
Геннадий Долматов сопроводил в ЛНР гумконвой от Омской области.

Глава Омского района Геннадий Долматов находится с рабочим визитом в ЛНР. Чиновник доставил в Луганск гуманитарную помощь, собранную ресурсным центром «Компас», управлением социальной политики Омского района совместно с ООО «ОПК „Сибэкохим“», «Инвасклад», омской организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), Омским районным отделением областной общественной организации ветеранов, а также неравнодушными жителями.

Посылки были сформированы с учетом запросов, поступивших от Луганского республиканского общества инвалидов и Центра социальной реабилитации. Геннадий Долматов передал туда технические средства реабилитации, медицинские гигиенические средства, бытовую химию и продукты питания.

Фото: ОРОО "Ресурсный центр "Компас"

Напомним, гуманитарный конвой от Омской области отправился на Донбасс в День народного единства, 4 ноября. Его собирали жители города, Омского, Знаменского, Павлоградского, Русско-Полянского районов. Три большегрузные фуры общим весом в 60 тонн стартовали от Свято-Никольского Казачьего собора. Помимо прочего, они повезли в зону СВО семь автомобилей высокой проходимости, генераторы, средства связи, тепловизоры, монокуляры, печи, бензопилы, маскировочные сети. Колонну провожали губернатор Омской области Виталий Хоценко, представители конфессий, национально-культурных объединений, волонтерских организаций.

Глава Омского района Геннадий Долматов сопровождает гумконвой уже в четвертый раз. В зону СВО он берет с собой гуманитарный флаг, на котором оставляют подписи омские военнослужащие.

Фото: Администрация Омского района
#Общество#Омск#Омская область#Омский район#Сво#Важное
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