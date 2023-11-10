«Чтобы победить». В Омск прибыл Алексей Поддубный с патриотическим концертным туром

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Published Сегодня, 10:49
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Updated Сегодня, 10:53
Сегодня, 10 ноября, солист группы Алексей Поддубный встретился с представителями СМИ в преддверии выступления в омском Концерт-Холле. В ходе разговора певец рассказал об актуальности своих песен и положении человека на фронте.
«Основной частью нашего проекта является, конечно, концерт, который продолжается более полутора часов. Там звучат 20 моих песен, среди которых написанные в Донецке», — рассказал Алексей Поддубный.
Кроме того, композитор отметил, что в программу концерта включены не только знакомые многим песни «Холодная весна», «До тебя», «Мы не уйдем» и другие, но и недавно сочиненная композиция «Друг мой фронтовой». Также в ходе выступления группы «Джанго» в омском Концерт-Холле прозвучит «Баллада о борьбе» Владимира Высоцкого. По мнению Поддубного, эта песня очень подходит для описания происходящих в мире событий.
Концертный тур побывал и в Донецкой Народной Республике. Туда Поддубный ездил вместе с гитаристом группы Игорем Лазаревым. Помимо выступления в нескольких подразделениях, бойцам были переданы необходимые средства наблюдения, высококачественные квадрокоптеры, радиостанции и различные инструменты.
«Средства на помощь фронту собирались и продолжают собираться в течение этого тура совместно с проектом народного фронта „Все для победы“. На данный момент мы собрали более 6,3 миллионов рублей, 2,5 из них мы уже отвезли в виде необходимой помощи. Также по завершении проекта, в ноябре, мы снова поедем в Донецк и повезем помощь, которая будет куплена на все собранные средства», — добавил певец.
Композитор отметил, что группа уже приезжала в Омск и выступала для мобилизованных в сотрудничестве с Министерством обороны РФ. Тогда песни группы услышали более 7 тысяч бойцов.
«Мы приехали и рассказали, кто мы, для чего приехали и какие песни у нас есть. Мы начали петь, ребята узнали, потом, после концерта, рассказали, что мы сами пережили, дали какие-то советы. Мы знаем, что сибиряки — крепкие ребята, один из них дал мне самую лучшую рецензию на мою песню: парень-штурмовик мне сказал: „молодец, ты знаешь, о чем поешь“. После выступления командиры сказали нам, что мы за 45 минут сделали не меньше, чем они за месяц, беседуя с ними», — поделился историей Поддубный.
Кроме того, в каждом городе, куда приезжает группа, проводится концерт для раненых бойцов в госпитале, либо встреча со студентами. Например, в этот раз в Омске она пройдет в стенах Педагогического университета. В это же время в городе проводится кинофестиваль «Кино на службе Отечества», основанный Олесей Шигиной — российским режиссером и поэтессой. Певец дал надежду на то, что фестиваль и концертный тур объединятся и проведут совместное выступление, где Шигина будет выступать чтецом.
Во время общения с журналистами, Поддубный рассказал об еще одной важной части проекта — сочинении речевок, которые заканчиваются фразой «чтобы победить».
«Например, у нас самое актуальное, это — „пятерых родить, чтобы победить“, „сильным и здоровым быть, чтобы победить“. Люди придумывают речевки, мы кричим их на концертах, наши благодарные слушатели отвечают нам в один голос. То есть, я начинаю фразу, а люди продолжают», — рассказал певец.
Важна и просветительская часть проекта. По словам Поддубного, песни, которые исполняются на концертах группы, способны заставить человека задуматься. Люди ходят слушать композиции семьями, приводят детей.
«Мне важно, чтобы на концерты ходили и люди, которые нейтрально относятся к СВО, возможно, даже не принимают ее. Потому что военные действия пугают всех, но без абсолютного единения до победы дойти сложнее, а без нее у нас нет будущего. Поэтому выход один — побеждать», — уверен Поддубный.
Композитор отметил, что песни группы способны изменить взгляды, преобразить человека.
«Может быть так, что на концерт пришел один человек, а ушел совершенно другой. Например, мы выступали в Калининграде, и один молодой человек сказал после мероприятия, что песни заставили его задуматься», — добавил певец.
Важной частью выступления группы является трансляция на экранах видео-композиций с
кинематографическими сюжетами, в частности, из документального фильма «Отважные». Такой подход дополняет композицию и усиливает ее.
Концерт группы «Джанго» в Омске пройдет завтра, 11 ноября. Помимо Алексея Поддубного и полного состава группы, в программе примут участие оркестровые академические музыканты, балет и специальные гости. Пришедшим на концерт будут розданы открытки с QR-кодами, с помощью которых каждый желающий сможет пожертвовать деньги на фронт.