«Чтобы победить». В Омск прибыл Алексей Поддубный с патриотическим концертным туром

Кроме того, в каждом городе, куда приезжает группа, проводится концерт для раненых бойцов в госпитале, либо встреча со студентами. Например, в этот раз в Омске она пройдет в стенах Педагогического университета. В это же время в городе проводится кинофестиваль «Кино на службе Отечества», основанный Олесей Шигиной — российским режиссером и поэтессой. Певец дал надежду на то, что фестиваль и концертный тур объединятся и проведут совместное выступление, где Шигина будет выступать чтецом.