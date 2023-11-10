Что можно и что нельзя делать 11 ноября — в день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Журналисты Общественной службы новостей выяснили, какие действия были разрешены или запрещены 11 ноября.
В этот день обычно заботились о пастухах. Жители деревни приносили им свежесваренные пироги из нового урожая. Говорили, что такой подарок помогает овцам быть здоровыми и защищенными. Овчары, пасущие стадо, традиционно вешали икону святой Анастасии на деревьях, чтобы скот был в безопасности от волков.
Кроме этого, с этой датой связаны и другие поверья и запреты, которые наши предки старались соблюдать.
На 11 ноября существует поверье о наличии злых сил, которые могут легко проникнуть в дом. Поэтому люди были бдительны и следили за различными приметами.
В этот день не рекомендуется общаться с незнакомыми людьми, так как в России верили, что это может привести к серьезной ссоре с родственниками.
В день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы считалось, что женщина не должна ходить с открытой шеей. Для этого идеально подходили коралловые бусы, которые защищали от сглаза и зависти. Наши предки часто хранили такие украшения в разных уголках дома, чтобы нечистая сила не могла проникнуть в него.
Также запрещалось оставлять детей без присмотра, особенно в доме. Старцы говорили, что темные силы могут напугать детей, проникнув в жилище.
С древних времен в этот день устраивался Овчарный праздник. На Руси люди веселились, пели песни, играли на рожках и поздравляли своих пастухов с окончанием пастбищного сезона.
В этот день крестьяне расплачивались с пастухами и дарили им подарки, а женщины угощали их вкусной выпечкой.
На стол в эту дату обязательно подавали овечий и козий сыр, который был главным лакомством праздничного застолья. Подачей сыра занимались девушки и женщины, которые отмечали свои именины в этот день.