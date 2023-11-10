Что можно и что нельзя делать 11 ноября — в день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы

11 ноября в православных храмах отмечается память двух святых — Анастасии Римлянины и Аврамия Ростовского. В народном календаре они известны как Анастасия Овечница и Аврамий Овчар. По старому стилю дата соответствует 29 октября.