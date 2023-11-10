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Published Сегодня, 16:09

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Что можно и что нельзя делать 11 ноября — в день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы

10 ноября 2023, 16:09
11 ноября в православных храмах отмечается память двух святых — Анастасии Римлянины и Аврамия Ростовского. В народном календаре они известны как Анастасия Овечница и Аврамий Овчар. По старому стилю дата соответствует 29 октября.

Журналисты Общественной службы новостей выяснили, какие действия были разрешены или запрещены 11 ноября.

В этот день обычно заботились о пастухах. Жители деревни приносили им свежесваренные пироги из нового урожая. Говорили, что такой подарок помогает овцам быть здоровыми и защищенными. Овчары, пасущие стадо, традиционно вешали икону святой Анастасии на деревьях, чтобы скот был в безопасности от волков.

Кроме этого, с этой датой связаны и другие поверья и запреты, которые наши предки старались соблюдать.

На 11 ноября существует поверье о наличии злых сил, которые могут легко проникнуть в дом. Поэтому люди были бдительны и следили за различными приметами.

В этот день не рекомендуется общаться с незнакомыми людьми, так как в России верили, что это может привести к серьезной ссоре с родственниками.

В день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы считалось, что женщина не должна ходить с открытой шеей. Для этого идеально подходили коралловые бусы, которые защищали от сглаза и зависти. Наши предки часто хранили такие украшения в разных уголках дома, чтобы нечистая сила не могла проникнуть в него.

Также запрещалось оставлять детей без присмотра, особенно в доме. Старцы говорили, что темные силы могут напугать детей, проникнув в жилище.

С древних времен в этот день устраивался Овчарный праздник. На Руси люди веселились, пели песни, играли на рожках и поздравляли своих пастухов с окончанием пастбищного сезона.

В этот день крестьяне расплачивались с пастухами и дарили им подарки, а женщины угощали их вкусной выпечкой.

На стол в эту дату обязательно подавали овечий и козий сыр, который был главным лакомством праздничного застолья. Подачей сыра занимались девушки и женщины, которые отмечали свои именины в этот день.

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