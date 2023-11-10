Бугринский мост в Новосибирске — новый символ города и громадный задел на будущее

Крупная река Обь с широкой долиной рассекает город на две части. Чтобы обеспечить связанность левобережной и правобережной частей города необходимо проводить по мостам порядка полумиллиона автомобилей в сутки. Пропускная способность Бугринского моста составляет 7 180 автомобилей в час. То есть этот объект обеспечивает более трети необходимого транспортного потока. Мост имеет шесть полос движения, по три в каждую сторону. Общая длина сооружения составила 2091 м. Из них непосредственно над рекой Обь проходит 1670 м конструкции. Высота 92 м. В возведении моста было задействовано около 1400 человек. Мост имеет комбинированную Арочно-балочную конструкцию и связано это с непростой геологией местности.