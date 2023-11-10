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Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

В Омске девушка въехала в уличный павильон и сбила пешеходов на парковке

Без прав за руль. Омичка въехала в уличный павильон и сбила пешеходов на парковке

10 ноября 2023, 10:10
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омске девушка въехала в уличный павильон и сбила пешеходов на парковке

По видеоролику заметно, как иномарка с места резко влетает в павильон с людьми.

Вчера вечером, 9 ноября, в областном центре случилась авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции рассказали подробности произошедшего.

По их данным, девушка 2004 года рождения на Nissan Pathfinde двигалась по парковке гипермаркета «АТ-Маркет» на улице 6-я Станционная. В какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в уличный павильон.

Видео: УМВД РФ по Омской области

После этого водитель сбила двух женщин 1986 года рождения и 1999 года рождения. Их доставили в больницу. Движение девушки на парковке запечатлели камеры видеонаблюдения. ДТП случилось примерно в 20:15.

Как выяснили сотрудники УМВД, у девушки не было водительских прав, чтобы садиться за руль. По факту произошедшего правоохранители запустили проверку, после которой будут выяснены все обстоятельства и причины аварии.

Ранее Город55 писал о ДТП с пострадавшими в Шербакульском районе. Легковая машина угодила в кювет и перевернулась. В салоне в этот момент находились три человека.

Находятся в больнице. В Омской области легковушка с тремя людьми угодила в кювет
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#Происшествия#Видео#Омская область#ДТП с пострадавшими#Новости#Авария с пострадавшими#Водитель без прав#Алина Ясинская
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