Без прав за руль. Омичка въехала в уличный павильон и сбила пешеходов на парковке

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Вчера вечером, 9 ноября, в областном центре случилась авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции рассказали подробности произошедшего.
По их данным, девушка 2004 года рождения на Nissan Pathfinde двигалась по парковке гипермаркета «АТ-Маркет» на улице 6-я Станционная. В какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в уличный павильон.
После этого водитель сбила двух женщин 1986 года рождения и 1999 года рождения. Их доставили в больницу. Движение девушки на парковке запечатлели камеры видеонаблюдения. ДТП случилось примерно в 20:15.
Как выяснили сотрудники УМВД, у девушки не было водительских прав, чтобы садиться за руль. По факту произошедшего правоохранители запустили проверку, после которой будут выяснены все обстоятельства и причины аварии.
Ранее Город55 писал о ДТП с пострадавшими в Шербакульском районе. Легковая машина угодила в кювет и перевернулась. В салоне в этот момент находились три человека.