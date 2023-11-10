Беспилотные автомобили и каршеринг: перспективы развития

Он сказал, что эти нововведения действительно упрощают нашу жизнь, но есть некоторые нюансы. Теперь люди с водительским удостоверением могут арендовать автомобиль без необходимости его содержать, платить за страховку и налоги или заправлять его бензином. Они просто оплачивают использование этого автомобиля по минутам.