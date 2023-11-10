Беспилотные автомобили и каршеринг: перспективы развития

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Автоэксперт Владимир Сажин поделился своим мнением об этом в интервью Общественной службе новостей.
Он сказал, что эти нововведения действительно упрощают нашу жизнь, но есть некоторые нюансы. Теперь люди с водительским удостоверением могут арендовать автомобиль без необходимости его содержать, платить за страховку и налоги или заправлять его бензином. Они просто оплачивают использование этого автомобиля по минутам.
В то же время Сажин предупреждает осторожность при использовании каршеринга. Если не проверить наличие повреждений и некорректно завершить аренду, можно получить серьезные штрафы.
Он также напомнил, что в случае ДТП на арендованном автомобиле, помимо оплаты за повреждения, вам придется заплатить большие штрафы согласно договору.
Сажин считает, что каршеринг будет существовать, но все же большинство автолюбителей предпочтут иметь свой собственный автомобиль. Повредив свой автомобиль, вы будете нести меньшую ответственность, чем за повреждение арендованного автомобиля.
Что касается беспилотных автомобилей, переход всех автомобилей на автоматическое управление пока не произойдет.
Сажин объясняет, что для того, чтобы все автомобили стали беспилотными, необходимо значительно развивать инфраструктуру. Беспилотные автомобили двигаются по заданной траектории, учитывая дорожные условия и особенности дорожного покрытия. Однако в реальной жизни могут возникнуть ситуации, когда разметка и асфальт исчезнут. Как беспилотные автомобили будут реагировать на такие изменения, пока неизвестно.
Также эксперт напомнил, что беспилотные автомобили зависят от спутниковой системы, и если спутник выйдет из строя, автомобиль перестанет работать.