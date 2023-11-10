Амурчане организовали свадьбу на международной выставке-форуме «Россия»

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
По словам Алены Андрейченко, жизнь пары тесно связана с космосом, поэтому молодые приняли решение заключить брак в таком месте. При праздновании в кругу семьи невозможно было бы получить столько впечатлений и внимания.
Новоиспеченный супруг Александр Андрейченко добавил, что церемония превзошла все ожидания. Организаторы сделали паре сюрприз, который молодые оценили по достоинству. Об этом информирует RT.
На церемонии бракосочетания присутствовали губернатор Амурской области Василий Орлов, российский космонавт Сергей Корсаков и гендиректор АО «ЦЭНКИ — Космодромы России» Николай Нестечук.
В своем обращении к супругам губернатор региона отметил, что этот день запомнится паре на всю жизнь, ведь не каждому предоставляется возможность провести свадьбу в таком месте. Космодром ежегодно посещает президент Владимир Путин, лично контролируя строительные работы. Космодром Восточный — это будущее России и ворота в космос. «Вы работаете в правильном месте, правильной области, а сегодня совершили правильный поступок», — заключил губернатор.
В ходе прогулки жениха и невесты на российском авто AURUS, разработчиком которого стал коллектив государственного научного центра РФ ФГУП «НАМИ», пара увидела главные экспонаты выставки «Россия». Для отдыха после свадьбы молодоженам был предоставлен номер в партнерском отеле, а комитет по туризму российской столицы организовал для новой семьи экскурсию по Москве.
На международной выставке-форуме «Россия» демонстрируются важнейшие достижения государства, представленные на одной площадке. Гости могут увидеть экспозиции 89 регионов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Также вниманию посетителей предлагаются культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая программа. Участниками выставки стали представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений и иностранных государств. Международная выставка-форум «Россия» завершится 12 апреля 2024 года.