Амурчане организовали свадьбу на международной выставке-форуме «Россия»

В своем обращении к супругам губернатор региона отметил, что этот день запомнится паре на всю жизнь, ведь не каждому предоставляется возможность провести свадьбу в таком месте. Космодром ежегодно посещает президент Владимир Путин, лично контролируя строительные работы. Космодром Восточный — это будущее России и ворота в космос. «Вы работаете в правильном месте, правильной области, а сегодня совершили правильный поступок», — заключил губернатор.