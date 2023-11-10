Алтайский след. Что не так с контрактом на строительство школы в Исилькуле

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
В Омской области продолжается расследование уголовного дела о хищении более чем 58 млн рублей на строительстве школы в Исилькуле. К настоящему моменту по ходатайству следствия уже арестованы управляющий ООО «ИТЦ АСУкомплектсервис» Денис Кильдебеков и руководитель ООО «СМУ №444» Руслан Суязов.
Город55 решил ознакомиться с контрактом на достройку этой школы, который от лица министерства строительства Омской области заключало Бюджетное учреждение «Омскоблстройзаказчик». Подрядчиком было «ИТЦ АСУкомплектсервис». По данным омского СК, договор был заключен на условиях, при которых можно было тянуть со сроками строительства и манипулировать с выводом денег. Город55 решил изучить документ и узнать, почему такие привилегии там прописаны. Правда, ни в одном открытом источники этих бумаг нет. Рассказываем почему.
Сообщение о том, что найден подрядчик на достройку школы в Исилькуле на 550 мест, было обнародовано региональным минстроем за несколько часов до боя курантов — 31 декабря 2022 года. Заявлялось, что был заключен контракт с Инженерно-техническим центром «АСУкомплектсервис» из Новосибирска, который должен был сдать здание до конца 2023 года.
Заключили, вот только ни тогда, ни сейчас этого контракта нигде нет. Вот что выдает сервис «Маркер-Интерфакс» по ИТЦ «АСУкомплектсервис»: компания в последний раз участвовала в торгах в 2021 году, а последний контракт и вовсе датирован 2020 годом.
На портале госзакупок видна лишь заявка на определение поставщика. К слову, последний аукцион был признан несостоявшимся, так как ни одной заявки на участие в закупке так и не поступило.
Ни у омского минстроя, ни у «Омскоблстройзаказчика» действующего контракта на школу в Исилькуле также не найти.
Напомним, что такие странности с этой школой происходили и раньше. Начать стоит с эпопеи со «Строительной компанией „Лидер“, которая и начинала стройку. Договор с этой конторой был заключен 16 сентября 2020 года, как с единственным участником аукциона. Однако уже в апреле 2021 года его расторгли в одностороннем порядке из-за слишком медленных темпов работ.
После был объявлен новый аукцион, победителем которого вновь стало ООО «СК „Лидер“, так как их заявка соответствовала всем нормам 44 ФЗ и „Омскоблстройзаказчик“, видимо, просто не мог отказать. Вот только вскоре и этот контракт расторгли практически с идентичными формулировками. Все подробности этой истории можно посмотреть по ссылке ниже.
В итоге «СК „Лидер“» попал в реестр недобросовестных поставщиков, увяз в судах, а школа в Исилькуле оказалась в материалах уголовного дела, обвинение по которому было предъявлено экс-замминистра строительства Владимиру Сычеву. Процесс по этому делу уже стартовал в суде.
Что касается школы, то по ней вновь раз за разом объявляли аукционы, коих набралось 12 штук. Наверное, было бы и больше, не вмешайся в проблему с достройкой генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
«Исчезнувший» контракт, по которому ИТЦ «АСУкомплектсервис», по информации следствия, получил солидный аванс, тоже вызывает вопросы. Для прояснения ситуации редакция напрямую обратилась в министерство строительства Омской области. В ответ услышала, что контракт все же есть: он был подписан сторонами 28 декабря 2022 года.
«Договор этот имеется, заключен он по всем правилам и включен в соответствующий реестр, а не размещен в открытом доступе по нормам статьи 15 пункта 4 Федерального закона № 46. Отметим, что ранее этот контракт, который является типовым, уже неоднократно выкладывался на соответствующих ресурсах», — пояснила Городу55 пресс-секретарь регионального минстроя Александра Барабанщикова.
Раз так, заглянем в тот самый Федеральный закон № 46 от 8 марта 2022 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Пункт 4 статьи 15 гласит:
«Информация о контрактах, заключенных при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, включается в соответствующий реестр контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“. Информация и документы, включенные в реестр контрактов, заключенных заказчиками, при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, не размещаются на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ (далее в настоящей статье — официальный сайт)».
Второй пункт указанной выше статьи вносит больше ясности по «сокрытию» контракта:
«Установить, что в период до 31 декабря 2023 года включительно решением высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“, могут быть установлены иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на его территории, а также определен порядок осуществления закупок в таких случаях».
Видимо, к достройке школы в Исилькуле и относятся те самые «иные случаи закупок», которые прописали в договоре. Например, аванс в 381 млн рублей, хотя в 2020 году «СК „Лидер“» брался строить образовательное учреждение всего за 384.4 млн рублей. Однако к подписанию договора с ИТЦ «АСУкомплектсервис» объект по понятным причинам подорожал до 552.8 млн рублей. Даже в этом случае выходит, что Кильдебеков и его компания получили задаток почти в 69%.
Складывается ощущение, что такие вот «иные случаи» стали усматривать при заключении контрактов аккурат после визита генпрокурора Краснова в Омскую область, который экс-губернатор региона Александр Бурков пропустил по болезни. Тогда глава надзорного ведомства обратил внимание на проблему с достройкой школы в Исилькуле, и тут же, под Новый год, нашелся подрядчик. Остается понять, кто именно его нашел.
В пункте 2, который мы указали выше, значится: «…решением высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации…». По закону высшим исполнительным органом у нас является правительство региона и его глава, то есть губернатор. На тот момент областью руководил Бурков, следовательно, заключение этого контракта не могло пройти без его участия или одобрения. Не стоит забывать, что министром строительства тогда был Антон Заев, который попутно являлся и зампредом правительства. В теории все вопросы мог решить и он. Исполнителем же всех этих «иных случаев» стал директор «Омскоблстройзаказчика», коим на тот момент являлся Егор Кирьяков. Последний, к слову, сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Не исключено, что теперь вопросы у силовиков могут возникнуть ко всем чиновникам регионального минстроя, которые допустили, что на объект зашел подрядчик, ни разу не занимавшийся крупными строительными объектами. Известно, что ИТЦ «АСУкомплектсервис» базировался в Новосибирской области, а до подписания контракта на достройку школы в Исилькуле довольствовался скромными контрактами, например на вырубку деревьев или на обустройство ограждения из колючей проволоки.
ООО «ИТЦ „АСУкомплектсервис“ было зарегистрировано 4 февраля 2004 года. С марта 2011 года учредителем компании значится Денис Кильдебеков. Он же на тот момент занимает должность генерального директора, затем несколько раз уходит с этого поста и становится управляющим. В этом статусе он значится и сейчас.
В апреле текущего года, то есть уже после заключения контракта на школу в Исилькуле, в компании появляются новые действующие лица — сначала Михаил Шинкоренко, который занимает должность генерального директора, а в октябре — Игорь Белоглазов. Эти двое за несколько месяцев поменялись должностями, и сейчас Белоглазов — гендиректор, а Шинкоренко — руководитель проекта.
С 1 августа 2016 года ИТЦ «АСУкомплектсервис» входит в реестр малого и среднего предпринимательства как микропредприятие. Этот статус позволил фирме получать поддержку от государства, например в виде финансирования от государства на возвратной основе. Всего с 2019 по 2020 год было шесть таких вливаний.
На ниве госзакупок ИТЦ «АСУкомплектсервис» появился еще в 2021 году и заключил мизерный контракт на 61.2 тысячи рублей, который предусматривал поставку источников бесперебойного питания для Кузбасского фонда социального страхования.
Следующий договор датирован 2015 годом. Тут уже сумма посолиднее — почти 3.5 млн рублей от ПАО «Мосэнерго» за разработку нормативно-технических документов. Но все это вновь не про строительство.
В 2016 году ИТЦ «АСУкомплектсервис» заполучил уже четыре подряда почти на 49 млн рублей, где начало вырисовываться что-то про стройку, например устройство фундамента. В 2017 году помимо вырубки просек компания получает контракт на капитальный ремонт вокзала Новосибирск-Главный от ПАО «РЖД» на 11.4 млн рублей.
Далее крупных проектов и контрактов, в том числе и на возведение каких-либо зданий и сооружений, у ИТЦ «АСУкомплектсервис» не нашлось, последний подряд на скромные 269 тысяч рублей, как упоминалось выше, датирован 2020 годом.
В конце 2022 года компания начала активно развиваться: 16 декабря ИТЦ «АСУкомплектсервис» как юридическое лицо встал на учет в налоговом органе, в тот же день зарегистрировался в Фонде социального страхования, а 19 декабря — в Пенсионном фонде РФ. Менеджмент компании старательно подгонял юрлицо под все нормы и правила, чтобы получить контракт.
Однако полностью подогнать, видимо, не получилось. Дело в том, что в электронном аукционе есть список критериев, которым должен был соответствовать поставщик. Один из них гласит:
«Наличие у участника закупки следующего опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта); 2) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта)».
Далее следует, что цена выполненных работ по договору, по пунктам 1 и 2 должна составлять:
«Не менее 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если начальная (максимальная) цена контракта составляет или превышает 500 млн рублей».
Напомним, что за достройку школы подрядчику обещали свыше 552.8 млн рублей, и 30% от этой суммы должно составлять почти 166 млн рублей. Даже с натяжкой у ИТЦ «АСУкомплектсервис» на таких работах не наберется и 80 млн рублей, хотя не исключено, что компания где-то выступала в роли тайного субподрядчика. Видимо, и тут в договоре были применены «иные условия».
Интересно, что еще 18 августа ИТЦ «АСУкомлектсервис» был включен в реестр недобросовестных поставщиков по причине одностороннего расторжения контракта со стороны «Омскоблстройзаказчика». Но этот факт прошел тихо и незаметно.
После этого ИТЦ «АСУкомплектсервис» учредил сразу две дочерние компании — ООО «АСУкомплектсервис Рус» и ООО «АСУкомплектсервис Центр». Обе фирмы были зарегистрированы 23 августа текущего года. Вероятно, созданы они для того, чтобы поток денег не застыл на счетах материнской компании и продолжил свое движение.
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Вместо заключения хочется отметить еще несколько совпадений. Экс-министр строительства Антон Заев оканчивал Алтайский государственный университет и родом сам из Алтайского края. Бывший директор «Омскоблстройзаказчика» Егор Кирьяков до назначения в Омск трудился и был учредителем двух компаний с пропиской в городе Барнаул Алтайского края — ООО «Акведук» и ООО «Сантехническое обслуживание».
К слову, и взятки, как следует из материалов уголовного дела, он получал от алтайских бизнесменов.
Один из руководителей ИТЦ «АСУкомплектсервис», Михаил Шинкаренко, возглавляет также ООО «Алтайагрокомплекс», которое базируется в городе Рубцовске Алтайского края. На этом, пожалуй, все. Выводы, как говорится, остаются за читателями и следственными органами.