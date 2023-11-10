Алтайский след. Что не так с контрактом на строительство школы в Исилькуле

В пункте 2, который мы указали выше, значится: «…решением высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации…». По закону высшим исполнительным органом у нас является правительство региона и его глава, то есть губернатор. На тот момент областью руководил Бурков, следовательно, заключение этого контракта не могло пройти без его участия или одобрения. Не стоит забывать, что министром строительства тогда был Антон Заев, который попутно являлся и зампредом правительства. В теории все вопросы мог решить и он. Исполнителем же всех этих «иных случаев» стал директор «Омскоблстройзаказчика», коим на тот момент являлся Егор Кирьяков. Последний, к слову, сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.