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В омском аварийном доме подают комнату по цене подержанной машины

Жилье по цене машины. В Омске продают комнату в аварийном доме за 490 000 рублей

9 ноября 2023, 09:16
Фото: 1MI

В омском аварийном доме подают комнату по цене подержанной машины

Объявление о продаже помещения по адресу Комсомольский городок, 5а появилось на одном из сайтов для покупки и продажи недвижимости.

За 490 000 рублей автор объявления предлагает покупателю комнату площадью 9,4 квадратных метра. Помещение находится на пятом этаже дома секционного типа, по словам продавца, чистое и теплое.

«Дом секционного типа, в секции 5 комнат, места общего пользования в хорошем состоянии. Секция чистая, хорошие соседи. Комната расположена в районе с хорошо развитой инфраструктурой в шаговой доступности остановка общественного транспорта», — написано в объявлении.

Кроме того, автор отмечает, что рядом с домом находятся продуктовые магазины, детский сад, школа дополнительного образования «Мечта», школа искусств №8, спортивная школа «Иртыш», а также поликлиника и аптеки.

Однако наличие поблизости магазинов и образовательных учреждений не отменяет факта, что дом 1959 года постройки является аварийным и давно требует ремонта. Напомним, что в 2020 году здесь обрушилась стена, тогда пятиэтажка еще не была признана опасной для проживания.

Фото: Скриншот сайта mlsn.ru
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#Недвижимость#Омск#Аварийное жилье#Аварийные дома#Аварийный дом#Анастасия Баянова
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