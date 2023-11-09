Жилье по цене машины. В Омске продают комнату в аварийном доме за 490 000 рублей

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
За 490 000 рублей автор объявления предлагает покупателю комнату площадью 9,4 квадратных метра. Помещение находится на пятом этаже дома секционного типа, по словам продавца, чистое и теплое.
«Дом секционного типа, в секции 5 комнат, места общего пользования в хорошем состоянии. Секция чистая, хорошие соседи. Комната расположена в районе с хорошо развитой инфраструктурой в шаговой доступности остановка общественного транспорта», — написано в объявлении.
Кроме того, автор отмечает, что рядом с домом находятся продуктовые магазины, детский сад, школа дополнительного образования «Мечта», школа искусств №8, спортивная школа «Иртыш», а также поликлиника и аптеки.
Однако наличие поблизости магазинов и образовательных учреждений не отменяет факта, что дом 1959 года постройки является аварийным и давно требует ремонта. Напомним, что в 2020 году здесь обрушилась стена, тогда пятиэтажка еще не была признана опасной для проживания.