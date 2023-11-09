Жилье по цене машины. В Омске продают комнату в аварийном доме за 490 000 рублей

Однако наличие поблизости магазинов и образовательных учреждений не отменяет факта, что дом 1959 года постройки является аварийным и давно требует ремонта. Напомним, что в 2020 году здесь обрушилась стена, тогда пятиэтажка еще не была признана опасной для проживания.