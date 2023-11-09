Юрист о запрете СИМ для подростков: насколько это хорошая идея?

В законодательстве предусмотрен возрастной ценз для получения водительских прав — 18 лет, и это не случайно. По мнению Карабанова, начиная с этого возраста, человек способен адекватно ориентироваться в окружающей обстановке и дорожных процессах, принимать оперативные решения, осознавая последствия своих действий. Также важно отметить, что совершеннолетние лица несут ответственность за материальный ущерб и уголовную ответственность в случае наступления опасных для общества последствий.