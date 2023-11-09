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Published Сегодня, 07:15

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Updated Сегодня, 07:17

Юрист о запрете СИМ для подростков: насколько это хорошая идея?

9 ноября 2023, 07:15
По информации, полученной от УГИБДД Москвы, в прошлом году произошло почти 300 ДТП с участием электросамокатов, и во всех случаях виноватыми были несовершеннолетние подростки.

В свете этого обстоятельства, возникла идея запретить использование самокатов для лиц моложе 18 лет. «ФедералПресс» решил выяснить мнение юриста и председателя московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александра Карабанова на этот счет.

По словам эксперта, современные самокаты имеют технические характеристики и скорость, сравнимую с мотоциклами, на которые требуются права и специальное водительское удостоверение, а также знание правил дорожного движения. Из-за этого он согласен с предложением о запрете использования самокатов для несовершеннолетних.

В законодательстве предусмотрен возрастной ценз для получения водительских прав — 18 лет, и это не случайно. По мнению Карабанова, начиная с этого возраста, человек способен адекватно ориентироваться в окружающей обстановке и дорожных процессах, принимать оперативные решения, осознавая последствия своих действий. Также важно отметить, что совершеннолетние лица несут ответственность за материальный ущерб и уголовную ответственность в случае наступления опасных для общества последствий.

Таким образом, юрист поддерживает идею запрета использования электросамокатов для несовершеннолетних, основываясь на технических характеристиках самих самокатов и возможности принятия адекватных решений в зрелом возрасте.

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