Юрист о запрете СИМ для подростков: насколько это хорошая идея?

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В свете этого обстоятельства, возникла идея запретить использование самокатов для лиц моложе 18 лет. «ФедералПресс» решил выяснить мнение юриста и председателя московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александра Карабанова на этот счет.
По словам эксперта, современные самокаты имеют технические характеристики и скорость, сравнимую с мотоциклами, на которые требуются права и специальное водительское удостоверение, а также знание правил дорожного движения. Из-за этого он согласен с предложением о запрете использования самокатов для несовершеннолетних.
В законодательстве предусмотрен возрастной ценз для получения водительских прав — 18 лет, и это не случайно. По мнению Карабанова, начиная с этого возраста, человек способен адекватно ориентироваться в окружающей обстановке и дорожных процессах, принимать оперативные решения, осознавая последствия своих действий. Также важно отметить, что совершеннолетние лица несут ответственность за материальный ущерб и уголовную ответственность в случае наступления опасных для общества последствий.
Таким образом, юрист поддерживает идею запрета использования электросамокатов для несовершеннолетних, основываясь на технических характеристиках самих самокатов и возможности принятия адекватных решений в зрелом возрасте.