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Вмешательство главы СК в дело об убийстве подростка: суд вернул фигуранта в СИЗО

9 ноября 2023, 07:08
Вследствие вмешательства руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, суд решил вернуть одного из подозреваемых в убийстве 17-летнего парня возле ТРК «Космос» в Челябинске обратно в следственный изолятор. Его ранее отпустили на свободу после изменения квалификации дела.

По информации пресс-службы следственного комитета региона, в 2020 году этот человек избил другого несовершеннолетнего и грозил убить его родственников. Мать последнего узнала, что человек, совершивший насилие над ее сыном, является фигурантом текущего уголовного дела по убийству, и теперь она боится за безопасность своей семьи. В связи с этим ведется проверка по факту угроз убийством в 2020 году, пишет ФедералПресс.

Ссора между одним из подозреваемых и подростком, в результате которой произошла потасовка со страшными последствиями, случилась 9 апреля. Тело 17-летнего ребенка было найдено рядом с одним из домов недалеко от места убийства.

Один из подозреваемых уже на допросе признался, что возник конфликт между ним и подростком.

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