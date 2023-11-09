Вмешательство главы СК в дело об убийстве подростка: суд вернул фигуранта в СИЗО

По информации пресс-службы следственного комитета региона, в 2020 году этот человек избил другого несовершеннолетнего и грозил убить его родственников. Мать последнего узнала, что человек, совершивший насилие над ее сыном, является фигурантом текущего уголовного дела по убийству, и теперь она боится за безопасность своей семьи. В связи с этим ведется проверка по факту угроз убийством в 2020 году, пишет ФедералПресс.