Владимир Путин назначил четырех судей и двух председателей суда в Омской области

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Published Сегодня, 02:34
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Президент России Владимир Путин вчера, 8 ноября, подписал указ о назначении судей. Срок их полномочий составит 6 лет.
В Ленинском районном суде Омска председателем назначен Владислав Котунов, а в Горьковском районном суде Омской области — Михаил Пичерских.
Судьями Омского облсуда стали Ольга Котельникова и Анна Савчук.
Также в Марьяновском районной суде назначена судьей Ксения Мадеева, в Шербакульском районном суде — Оксана Дегтяренко.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске в Восьмом арбитражном апелляционном суде открыли вакансию главного специалиста в отдел материально-технического обеспечения.