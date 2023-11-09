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В Омской области назначили четырех судей и двух председателей суда

Владимир Путин назначил четырех судей и двух председателей суда в Омской области

9 ноября 2023, 02:34
Фото: kremlin.ru

В Омской области назначили четырех судей и двух председателей суда

Президент подписал указ накануне, 8 ноября. Срок полномочий судей составит 6 лет.

Президент России Владимир Путин вчера, 8 ноября, подписал указ о назначении судей. Срок их полномочий составит 6 лет.

В Ленинском районном суде Омска председателем назначен Владислав Котунов, а в Горьковском районном суде Омской области — Михаил Пичерских.

Судьями Омского облсуда стали Ольга Котельникова и Анна Савчук.

Также в Марьяновском районной суде назначена судьей Ксения Мадеева, в Шербакульском районном суде — Оксана Дегтяренко.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске в Восьмом арбитражном апелляционном суде открыли вакансию главного специалиста в отдел материально-технического обеспечения.

Зарплата до 47 тысяч. В Омске в суде открыли вакансию специалиста обеспечения
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#Общество#Омская область#Владимир Путин#Назначение#Назначение судей#Евгений Игишев#Судьи
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