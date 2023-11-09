В Ростове снова горит здание в историческом центре города

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По данным ГУ МЧС, огонь охватил третий и четвертый этажи неэксплуатируемого здания. На месте работает 61 специалист и задействована 20 единиц техники. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В результате пожара обрушилась крыша, однако никто не пострадал. В здании был один человек, который сумел выбраться через окно, пишет ФедералПресс.
Мэрия Ростова сообщила, что из-за пожара перекрыто движение и просит жителей отнестись с пониманием. Пожар начался около 8 утра и пока не удалось его полностью локализовать. Таким образом, это уже второе возгорание за последние три дня в историческом центре Ростова.