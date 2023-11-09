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В Ростове снова горит здание в историческом центре города

9 ноября 2023, 07:19
В историческом центре Ростова второй раз за последние три дня произошел пожар. По информации «ФедералПресс», горит здание на улице Социалистическая, 128.

По данным ГУ МЧС, огонь охватил третий и четвертый этажи неэксплуатируемого здания. На месте работает 61 специалист и задействована 20 единиц техники. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В результате пожара обрушилась крыша, однако никто не пострадал. В здании был один человек, который сумел выбраться через окно, пишет ФедералПресс.

Мэрия Ростова сообщила, что из-за пожара перекрыто движение и просит жителей отнестись с пониманием. Пожар начался около 8 утра и пока не удалось его полностью локализовать. Таким образом, это уже второе возгорание за последние три дня в историческом центре Ростова.

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