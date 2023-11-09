В Ростове снова горит здание в историческом центре города

По данным ГУ МЧС, огонь охватил третий и четвертый этажи неэксплуатируемого здания. На месте работает 61 специалист и задействована 20 единиц техники. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В результате пожара обрушилась крыша, однако никто не пострадал. В здании был один человек, который сумел выбраться через окно, пишет ФедералПресс.