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В Панаме американский адвокат застрелил двух экоактивистов

9 ноября 2023, 10:45
В Панаме 77-летний адвокат на пенсии по имени Кеннет Дарлингтон застрелил двух активистов, которые протестовали против изменения климата.

Протестующие перекрыли шоссе в знак протеста против соглашения местного правительства с канадской компанией по управлению крупным медным рудником, пишет RT.

Согласно информации, опубликованной в Daily Mail, митингующие выразили свою недовольство по поводу размещения рудника в экологически чувствительной области. Они решили преградить дорогу автомобилю Дарлингтона, который не смог продолжить свое движение. В ответ на это, адвокат вышел из своего автомобиля и открыл огонь по протестующим из своего пистолета. В результате один из активистов скончался на месте, а второй был доставлен в больницу и там умер.

После этого инцидента суд вынес решение об аресте Дарлингтона. Ему предъявлены обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия.

#Оружие#Убийство#Арест#Протест
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