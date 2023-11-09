В Панаме американский адвокат застрелил двух экоактивистов

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Протестующие перекрыли шоссе в знак протеста против соглашения местного правительства с канадской компанией по управлению крупным медным рудником, пишет RT.
Согласно информации, опубликованной в Daily Mail, митингующие выразили свою недовольство по поводу размещения рудника в экологически чувствительной области. Они решили преградить дорогу автомобилю Дарлингтона, который не смог продолжить свое движение. В ответ на это, адвокат вышел из своего автомобиля и открыл огонь по протестующим из своего пистолета. В результате один из активистов скончался на месте, а второй был доставлен в больницу и там умер.
После этого инцидента суд вынес решение об аресте Дарлингтона. Ему предъявлены обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия.