В Панаме американский адвокат застрелил двух экоактивистов

Согласно информации, опубликованной в Daily Mail, митингующие выразили свою недовольство по поводу размещения рудника в экологически чувствительной области. Они решили преградить дорогу автомобилю Дарлингтона, который не смог продолжить свое движение. В ответ на это, адвокат вышел из своего автомобиля и открыл огонь по протестующим из своего пистолета. В результате один из активистов скончался на месте, а второй был доставлен в больницу и там умер.