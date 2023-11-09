В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем военного

На очередном заседании комитета по социальным вопросам Омского горсовета, которое прошло сегодня, 9 ноября, обсуждалась в том числе установка очередной мемориальной доски. Докладчик, исполняющий обязанности главы Кировского округа Николай Хроленко, рассказал депутатам о предложении увековечить память Олега Калиманова — военного, погибшего в октябре прошлого года во время специальной военной операции.