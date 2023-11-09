В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем военного

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
На очередном заседании комитета по социальным вопросам Омского горсовета, которое прошло сегодня, 9 ноября, обсуждалась в том числе установка очередной мемориальной доски. Докладчик, исполняющий обязанности главы Кировского округа Николай Хроленко, рассказал депутатам о предложении увековечить память Олега Калиманова — военного, погибшего в октябре прошлого года во время специальной военной операции.
— За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Олег Михайлович Калиманов награжден орденом Мужества посмертно, — уточнил Хроленко. — Установка мемориальной доски увековечит память о нем, а также будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию молодежи…
Мемориальную доску предлагается установить на здании лицея №145 на улице 12-го Декабря в Старом Кировске (там Калиманов учился). С соответствующей инициативой выступила Е. С. Калиманова. Доску изготовит и установит ООО «Военно-мемориальная компания Память-В», содержать ее обязуется руководство лицея.
Депутаты проголосовали «за». Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.