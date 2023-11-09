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Омские депутаты одобрили установку еще одного мемориального объекта

В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем военного

9 ноября 2023, 09:24
Фото: 1MI

Омские депутаты одобрили установку еще одного мемориального объекта

Олег Калиманов погиб во время специальной военной операции.

На очередном заседании комитета по социальным вопросам Омского горсовета, которое прошло сегодня, 9 ноября, обсуждалась в том числе установка очередной мемориальной доски. Докладчик, исполняющий обязанности главы Кировского округа Николай Хроленко, рассказал депутатам о предложении увековечить память Олега Калиманова — военного, погибшего в октябре прошлого года во время специальной военной операции.

— За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Олег Михайлович Калиманов награжден орденом Мужества посмертно, — уточнил Хроленко. — Установка мемориальной доски увековечит память о нем, а также будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию молодежи…

Мемориальную доску предлагается установить на здании лицея №145 на улице 12-го Декабря в Старом Кировске (там Калиманов учился). С соответствующей инициативой выступила Е. С. Калиманова. Доску изготовит и установит ООО «Военно-мемориальная компания Память-В», содержать ее обязуется руководство лицея.

Депутаты проголосовали «за». Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

В Омске появится мемориальная доска с именами сразу двух кавалеров ордена Мужества
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#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Мемориальные доски
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