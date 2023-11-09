В Масляничном районе Новосибирска мужчина посадил знакомого на собачью цепь

Потерпевший попытался уйти из дома, но обвиняемый не позволил ему это сделать. Затем он атаковал его, закрепил на цепи и опустил в подвал. В это время агрессор продолжал пить, а потерпевший провел всю ночь в погребе. Утром обвиняемый переместил жертву в комнату и пристегнул ее к батарее.