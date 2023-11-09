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Published Сегодня, 07:44

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Updated Сегодня, 07:46

В Масляничном районе Новосибирска мужчина посадил знакомого на собачью цепь

9 ноября 2023, 07:44
В Масляничном районе Новосибирска один мужчина поставил своего знакомого на цепь, после того как он отказался оформить себя как индивидуального предпринимателя. Прокуратура региона сообщила об этом случае.

Согласно информации пресс-службы, обвиняемый выпивал с потерпевшим и предложил ему стать ИП. Однако, когда потерпевший отказался, это очень разозлило обвиняемого, пишет ФедералПресс.

Потерпевший попытался уйти из дома, но обвиняемый не позволил ему это сделать. Затем он атаковал его, закрепил на цепи и опустил в подвал. В это время агрессор продолжал пить, а потерпевший провел всю ночь в погребе. Утром обвиняемый переместил жертву в комнату и пристегнул ее к батарее.

Прокуратура отметила, что все это время мобильный телефон потерпевшего находился у обвиняемого.

Освободившись от цепи, пристегнутый к батарее новосибирец сумел сбежать и затем обратился в полицию.

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