В Масляничном районе Новосибирска мужчина посадил знакомого на собачью цепь

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Согласно информации пресс-службы, обвиняемый выпивал с потерпевшим и предложил ему стать ИП. Однако, когда потерпевший отказался, это очень разозлило обвиняемого, пишет ФедералПресс.
Потерпевший попытался уйти из дома, но обвиняемый не позволил ему это сделать. Затем он атаковал его, закрепил на цепи и опустил в подвал. В это время агрессор продолжал пить, а потерпевший провел всю ночь в погребе. Утром обвиняемый переместил жертву в комнату и пристегнул ее к батарее.
Прокуратура отметила, что все это время мобильный телефон потерпевшего находился у обвиняемого.
Освободившись от цепи, пристегнутый к батарее новосибирец сумел сбежать и затем обратился в полицию.