В компании Фридманов «Топ Лайн» сменилось руководство

Уставный капитал фирмы принадлежит напополам отцу и сыну Фридманам — Илье Геннадьевичу и Марку Ильичу. Город55 писал в мае о том, что «Топ Лайн» переехал на цокольный этаж здания, в котором находится гостиница «50/60», и поменяла специализацию с «аренды и управления недвижимостью» на «деятельность гостиниц».