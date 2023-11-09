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В компании Фридманов «Топ Лайн» сменилось руководство

В компании Фридманов «Топ Лайн» сменилось руководство

9 ноября 2023, 10:27
Фото: пресс-служба "Евромед"
Теперь фирмой управляет Ольга Бутова.

В обществе с органиченной ответственностью «Компания „Топ Лайн“», прописанном в Омске на улице Щербанева, появился новый руководитель. Должность управляющего до 6 ноября занимал Иван Юдин, но теперь его сменила Ольга Бутова.

Уставный капитал фирмы принадлежит напополам отцу и сыну Фридманам — Илье Геннадьевичу и Марку Ильичу. Город55 писал в мае о том, что «Топ Лайн» переехал на цокольный этаж здания, в котором находится гостиница «50/60», и поменяла специализацию с «аренды и управления недвижимостью» на «деятельность гостиниц».

Отметим, что на первом этаже того же здания зарегистрировано ООО «Метаморфозы», принадлежащее той же семье.

Илья Фридман переписал на себя одну из фирм сына
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#Бизнес#Новости#Марк Фридман#Илья Фридман#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Топ Лайн
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