В компании Фридманов «Топ Лайн» сменилось руководство

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В обществе с органиченной ответственностью «Компания „Топ Лайн“», прописанном в Омске на улице Щербанева, появился новый руководитель. Должность управляющего до 6 ноября занимал Иван Юдин, но теперь его сменила Ольга Бутова.
Уставный капитал фирмы принадлежит напополам отцу и сыну Фридманам — Илье Геннадьевичу и Марку Ильичу. Город55 писал в мае о том, что «Топ Лайн» переехал на цокольный этаж здания, в котором находится гостиница «50/60», и поменяла специализацию с «аренды и управления недвижимостью» на «деятельность гостиниц».
Отметим, что на первом этаже того же здания зарегистрировано ООО «Метаморфозы», принадлежащее той же семье.