Цены ползут вверх. Спрос на вторичное жилье в Омске за месяц упал сразу на 12%

Спрос на вторичное жилье по итогам октября снизился на 12%. Эксперты «Авито Недвижимость» объясняют это тем, что выросла ключевая ставка. Условия по ипотеке при этом ухудшились. Одновременно с этим цены на рынке недвижимости продолжают идти вверх.