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Published Сегодня, 06:12

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Updated Сегодня, 06:14

иллюстрация

Цены ползут вверх. Спрос на вторичное жилье в Омске за месяц упал сразу на 12%

9 ноября 2023, 06:12
Фото: Город55
иллюстрация

Спрос на вторичное жилье в Омске за месяц упал сразу на 12%

Стоимость неновых квартир увеличилась в среднем на 2%.

Спрос на вторичное жилье по итогам октября снизился на 12%. Эксперты «Авито Недвижимость» объясняют это тем, что выросла ключевая ставка. Условия по ипотеке при этом ухудшились. Одновременно с этим цены на рынке недвижимости продолжают идти вверх.

«Значительное количество сделок на вторичном рынке жилья в России осуществляется с привлечением кредитных средств, поэтому спрос на такую недвижимость во многом зависит от условий по ипотеке. С ростом ключевой ставки ЦБ РФ выполнять условия по ипотеке становится труднее, поэтому спрос на жилье снижается и, вероятно, такая тенденция будет актуальна и в будущем», — отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Аналитики заметили, что спрос на однокомнатные квартиры в Омской области снизился на 11%. Двухкомнатными стали реже интересоваться (- 10%), как и трехкомнатными (- 8%). Цены на вторичное жилье вместе с тем увеличились в среднем на 2%.

В Омске ипотека стала почти в 2 раза дороже стоимости аренды квартиры
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#Общество#Недвижимость#Омск#Омская область#Строительство#Новости#Алина Ясинская
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