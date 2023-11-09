Цены ползут вверх. Спрос на вторичное жилье в Омске за месяц упал сразу на 12%

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Спрос на вторичное жилье по итогам октября снизился на 12%. Эксперты «Авито Недвижимость» объясняют это тем, что выросла ключевая ставка. Условия по ипотеке при этом ухудшились. Одновременно с этим цены на рынке недвижимости продолжают идти вверх.
«Значительное количество сделок на вторичном рынке жилья в России осуществляется с привлечением кредитных средств, поэтому спрос на такую недвижимость во многом зависит от условий по ипотеке. С ростом ключевой ставки ЦБ РФ выполнять условия по ипотеке становится труднее, поэтому спрос на жилье снижается и, вероятно, такая тенденция будет актуальна и в будущем», — отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.
Аналитики заметили, что спрос на однокомнатные квартиры в Омской области снизился на 11%. Двухкомнатными стали реже интересоваться (- 10%), как и трехкомнатными (- 8%). Цены на вторичное жилье вместе с тем увеличились в среднем на 2%.