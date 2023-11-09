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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Традиции празднования Дня бухгалтера

9 ноября 2023, 14:48
10 ноября профессионалы, связанные с бухгалтерским учетом, а также преподаватели и выпускники образовательных учреждений, отмечают свой профессиональный праздник. Журналисты решили узнать об истории и традициях этого праздника.

В России официально не установлен «государственный» День бухгалтера, пишет Общественная служба новостей. Однако на практике этот профессиональный праздник отмечается 21 ноября. В разных регионах России могут быть выбраны разные даты в ноябре для празднования, поэтому можно сказать, что этот профессиональный праздник продолжается весь ноябрь.

История этого праздника связана с 10 ноября. В 1494 году математик Лука Пачоли опубликовал свое научное произведение «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», где он рассказал о методе двойной бухгалтерии, порядке использования регистров и оформлении журналов-ордеров. Это был первый печатный труд о методах бухгалтерии, на основе которого были разработаны современные методы расчета.

Праздник был учрежден Организацией Объединенных Наций по рекомендации ЮНЕСКО.

Традиции праздника связаны с тем, что бухгалтеры обычно очень заняты на работе. Поэтому празднование происходит в конце рабочего дня, когда все текущие дела завершены. Бухгалтеры проводят это время за столом, где получают поздравления и наилучшие пожелания от коллег за свой труд. Руководители вручают лучшим сотрудникам грамоты, дипломы, подарки и премии. Традиционно в этот день бухгалтерам дарят цветы, конфеты и поздравительные открытки, так как большинство бухгалтеров — женщины. Кроме того, популярными подарками для бухгалтеров являются календари, ежедневники и сувениры с логотипами компаний.

В некоторых компаниях, где особо ценят работников бухгалтерии, руководство может организовать корпоративы со столами, танцами и конкурсами. Ведущие специалисты финансовой отрасли могут организовывать лекции, семинары и курсы повышения квалификации.

В образовательных учреждениях, где готовят будущих бухгалтеров, могут быть организованы концерты, на которых студенты подготавливают сценки и модные квесты. СМИ также внимательно следят за празднованием профессионального праздника и передают репортажи о лучших бухгалтерах. В прессе часто появляются статьи, посвященные людям, связанным с бухгалтерией.

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