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Тело убитой женщины найдено в квартире в Лесосибирске

9 ноября 2023, 07:49
Следователи расследуют случившуюся трагедию в городе Лесосибирск. Один из местных жителей сильно избил свою партнершу из-за ревности. Информацию о произошедшем сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по данному региону.

По информации пресс-службы, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и отправилась в одно из развлекательных заведений города. Партнер женщины забрал ее оттуда и во время дороги они начали спорить. Мужчина испытывал ревность и был недоволен тем, что женщина пьет. В результате, он жестоко избил женщину на улице и после этого привел ее домой. На следующее утро партнер обнаружил, что его возлюбленная не дышит. Мужчину задержали, пишет ФедералПресс.

В пресс-службе также уточнили, что тело женщины было найдено в квартире, расположенной на улице Горького. В отношении партнера, который моложе убитой на десять лет, было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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