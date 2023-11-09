Тело убитой женщины найдено в квартире в Лесосибирске

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
По информации пресс-службы, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и отправилась в одно из развлекательных заведений города. Партнер женщины забрал ее оттуда и во время дороги они начали спорить. Мужчина испытывал ревность и был недоволен тем, что женщина пьет. В результате, он жестоко избил женщину на улице и после этого привел ее домой. На следующее утро партнер обнаружил, что его возлюбленная не дышит. Мужчину задержали, пишет ФедералПресс.
В пресс-службе также уточнили, что тело женщины было найдено в квартире, расположенной на улице Горького. В отношении партнера, который моложе убитой на десять лет, было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.