Тело убитой женщины найдено в квартире в Лесосибирске

По информации пресс-службы, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и отправилась в одно из развлекательных заведений города. Партнер женщины забрал ее оттуда и во время дороги они начали спорить. Мужчина испытывал ревность и был недоволен тем, что женщина пьет. В результате, он жестоко избил женщину на улице и после этого привел ее домой. На следующее утро партнер обнаружил, что его возлюбленная не дышит. Мужчину задержали, пишет ФедералПресс.