Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

иллюстрация

Танец осени и зимы. Омскую область на ближайших выходных накроет облако снега и дождя

9 ноября 2023, 11:41
Фото: Город55
иллюстрация

Омскую область на ближайших выходных накроет облако снега и дождя

Температура воздуха при этом будет держаться примерно на одном и том же уровне.

В Обь-Иртышском УГМС сделали прогноз погоды на ближайшие несколько дней. По данным синоптиков, выходные в Омской области пройдут с обильными осадками и гололедом.

В пятницу ночью, 10 ноября, будет -4… +1 градусов. Днем ожидается от 0 до +5, преимущественно дождь. Юго-западный ветер задует со скоростью 4-9 м/с.

В субботу ночью, 11 ноября, прогнозируется -3… +2 градуса. В светлое время суток температура составит +1… +6. Пройдет снег с дождем, местами возможен гололед и изморозь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В воскресенье, 12 ноября, ночью столбик термометра покажет -3… +2 градуса. Днем температура поднимется до +1… +6. Возможны осадки в виде дождя. Скорость северо-восточного, северного ветра составит 4-9 м/с.

Зима почти тут. Гидрометцентр представил прогноз погоды на ноябрь в Омской области
Узнать подробнее
#Общество#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Новости#Осадки#Алина Ясинская
Подпишитесь
Теперь окончательно: суд одобрил конкурсное производство в «Омскгоргазе»
Сегодня, 06:40
Фонд стратегического развития Омской области проиграл тяжбу с фондом Газпрома
Сегодня, 09:57
Цены ползут вверх. Спрос на вторичное жилье в Омске за месяц упал сразу на 12%
Сегодня, 06:12
Омскую новогоднюю ель на выставке ВДНХ украсят игрушками от народных мастеров
Сегодня, 05:41
Будьте осторожны. В Омской области нашли сотни тонн зерна с остатками яда
Сегодня, 10:09
Нюхала розы и сидела в шубах. Топ-модель из Омска снялась для обложки турецкого Vogue
Сегодня, 09:41