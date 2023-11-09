Танец осени и зимы. Омскую область на ближайших выходных накроет облако снега и дождя

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В Обь-Иртышском УГМС сделали прогноз погоды на ближайшие несколько дней. По данным синоптиков, выходные в Омской области пройдут с обильными осадками и гололедом.
В пятницу ночью, 10 ноября, будет -4… +1 градусов. Днем ожидается от 0 до +5, преимущественно дождь. Юго-западный ветер задует со скоростью 4-9 м/с.
В субботу ночью, 11 ноября, прогнозируется -3… +2 градуса. В светлое время суток температура составит +1… +6. Пройдет снег с дождем, местами возможен гололед и изморозь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
В воскресенье, 12 ноября, ночью столбик термометра покажет -3… +2 градуса. Днем температура поднимется до +1… +6. Возможны осадки в виде дождя. Скорость северо-восточного, северного ветра составит 4-9 м/с.