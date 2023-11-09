Стулья на набережной, пьяная езда и крупная коммунальная авария. Омск сегодня

В пресс-службе Куйбышевского районного суда сообщили, что руководителя следственного отдела по Центральному округу Омска Николая Аношкина восстановили в должности после увольнения за пьяную езду. Напомним, что в феврале Аношкин въехал в столб на своей иномарке. Прибывшие на место ЧП госавтоинспекторы заметили у мужчины признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование, однако получили отказ и составили административный протокол. Позже Аношкин был отправлен в отставку, однако суд признал такое решение незаконным и восстановил его в должности.