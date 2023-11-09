Стулья на набережной, пьяная езда и крупная коммунальная авария. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Новость №1. На Иртышской набережной в Омске поставили столешницы и барные стулья
В районе Ленинградского моста появилась новая зона для отдыха, на которой скоро будут завершены работы по обновлению. После проведения работ на нижней лестнице набережной появились столешница и уличные стулья. Похожую оборудовали также вдоль Оми рядом с остановкой «Турист». Кроме того, омичи и гости города теперь могут видеть обновленные стены парапета и подпорную стену. При хорошей погоде строители должны завершить работы к концу недели.
Новость №2. Омского следователя взяли обратно на работу после увольнения за пьяную езду
В пресс-службе Куйбышевского районного суда сообщили, что руководителя следственного отдела по Центральному округу Омска Николая Аношкина восстановили в должности после увольнения за пьяную езду. Напомним, что в феврале Аношкин въехал в столб на своей иномарке. Прибывшие на место ЧП госавтоинспекторы заметили у мужчины признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование, однако получили отказ и составили административный протокол. Позже Аношкин был отправлен в отставку, однако суд признал такое решение незаконным и восстановил его в должности.
Новость №3. В Омске произошла крупная коммунальная авария в городке Нефтяников
Ночью жители городка Нефтяников остались без воды и отопления. В общей сложности последствия коммунальной аварии коснулись жителей 37 многоквартирных домов. Омичи обратились в диспетчерскую тепловую компанию в 01:30. Когда аварийные бригады прибыли на место, увидели рядом с одним из домов огромную лужу кипятка, которая также затопила близлежащую парковку. Администрация объяснила это тем, что большая часть трубопровода на участке изношена, что повышает риск возникновения подобных ситуаций.