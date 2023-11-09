Страховой Дом ВСК выступил организатором круглого стола о внедрении ИИ в бизнесе

Модератор круглого стола — Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК — отметила, что с момента появления первой национальной стратегии ИИ в 2017 году в мире всего за 2 года ещё 30 стран выпустили планы развития в этой области. Это говорит о пристальном внимании к потенциалу ИИ. В России на данный момент уровень проникновения искусственного интеллекта в бизнес составляет 20%, а к 2024 году этот показатель должен составить уже 50%.