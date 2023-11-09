Школьник из Омского района пробился в финал Всероссийского конкурса «Ученик года»

Напомним, Глеб Губин — абсолютный региональный победитель конкурса «Ученик года- 2023», обладатель премии губернатора Омской области и многолетний стипендиат главы Омского района. Ученик Сибирской школы №1 увлекается историей, обществознанием, экономикой, правом, литературой и математикой. Он победитель Всероссийского конкурса детских социальных проектов «Мой первый бизнес» в номинации «Социальное предпринимательство», призер и лауреат Международного турнира им. М. В. Ломоносова по обществознанию, истории и праву, Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» и других. Глеб ведет активную общественную жизнь: является президентом школьного самоуправления, председателем детского муниципального совета учащихся Омского района, организует и ведет общешкольные мероприятия, телерадиопрограммы школьного медиацентра. Кроме того, старшеклассник 10 лет занимался в танцевальном коллективе «Цветы» центра творчества «Ровесник», в составе которого успешно участвовал в международных и всероссийских конкурсах. Сейчас Глеб посещает секцию баскетбола.