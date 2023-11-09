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Школьник из Омского района пробился в финал Всероссийского конкурса «Ученик года»

Школьник из Омского района пробился в финал Всероссийского конкурса «Ученик года»

9 ноября 2023, 06:43
Фото: 1MI
Глеб Губин из Сибирской школы №1 представит регион на очном этапе конкурса в Саратове.

Подведены официальные итоги заочного отборочного этапа III Всероссийского конкурса обучающихся «Ученик года». Среди финалистов — 11-классник из Ростовки Глеб Губин. Школьник из омского пригорода попал в число 150 одаренных детей из 40 регионов России и представит Омскую область на очном этапе конкурса «Ученик года» в Саратове.

В финале, который состоится в Саратове с 16 по 20 ноября, Глебу Губину предстоит пройти ряд испытаний в номинации «Интеллект года». Также он примет участие в культурно-образовательной программе.

Напомним, Глеб Губин — абсолютный региональный победитель конкурса «Ученик года- 2023», обладатель премии губернатора Омской области и многолетний стипендиат главы Омского района. Ученик Сибирской школы №1 увлекается историей, обществознанием, экономикой, правом, литературой и математикой. Он победитель Всероссийского конкурса детских социальных проектов «Мой первый бизнес» в номинации «Социальное предпринимательство», призер и лауреат Международного турнира им. М. В. Ломоносова по обществознанию, истории и праву, Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» и других. Глеб ведет активную общественную жизнь: является президентом школьного самоуправления, председателем детского муниципального совета учащихся Омского района, организует и ведет общешкольные мероприятия, телерадиопрограммы школьного медиацентра. Кроме того, старшеклассник 10 лет занимался в танцевальном коллективе «Цветы» центра творчества «Ровесник», в составе которого успешно участвовал в международных и всероссийских конкурсах. Сейчас Глеб посещает секцию баскетбола.

#Общество#Омск#Омская область#Дети#Омский район#Важное
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