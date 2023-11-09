Сбер оказывает поддержку малому бизнесу

Знаменитая акция «Зеленый день», проведенная Сбербанком, рассматривается как успешный маркетинговый ход и способ поддержки клиентов. Банк увеличил продолжительность этой акции в этом году и акцентировал внимание на поддержке малого и среднего бизнеса. Бесплатный эквайринг для бизнеса и доступный лизинг предоставляются предпринимателям. Онлайн-платформа также ориентирована на поддержку малого и среднего бизнеса и уже работает более двух лет. Банк предлагает программу вложения средств в драгоценные металлы по специальным ценам, что является инструментом для формирования защитных активов. Некоторые российские банки, которые подверглись санкциям, нашли возможность обойти ограничения. Например, ВТБ запустил международные переводы наличными в ряд зарубежных стран.