Сбер оказывает поддержку малому бизнесу

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Однако банки осознают, что им предстоит бороться за прибыль в условиях повышения ключевой ставки. Ужесточение денежно-кредитной политики может привести к снижению спроса на кредитование, а также сделать привлечение депозитов менее выгодным для самих банков, так как текущая ставка уже составляет 15%, и Центральный банк не исключает ее дальнейшего повышения.
Регулятор предполагает, что почти весь следующий год страна будет жить в условиях высокой ключевой ставки, что создаст сложности для банков. Ставки по кредитам отпугнут даже самых активных клиентов, включая ипотечников и бизнесменов. Это способно оказать негативное влияние на малые и средние банки, и прогнозируется, что страна может потерять до половины из них в ближайшие годы.
Тем не менее системообразующие банки России не стоят перед крахом. Они уже начали активно привлекать новых клиентов и инвестиции.
Знаменитая акция «Зеленый день», проведенная Сбербанком, рассматривается как успешный маркетинговый ход и способ поддержки клиентов. Банк увеличил продолжительность этой акции в этом году и акцентировал внимание на поддержке малого и среднего бизнеса. Бесплатный эквайринг для бизнеса и доступный лизинг предоставляются предпринимателям. Онлайн-платформа также ориентирована на поддержку малого и среднего бизнеса и уже работает более двух лет. Банк предлагает программу вложения средств в драгоценные металлы по специальным ценам, что является инструментом для формирования защитных активов. Некоторые российские банки, которые подверглись санкциям, нашли возможность обойти ограничения. Например, ВТБ запустил международные переводы наличными в ряд зарубежных стран.
Некоторые банки также планируют провести первичное размещение своих акций на бирже, несмотря на санкции. Недавно такое объявление сделал Совкомбанк, и это будет первое IPO эмитента, который находится под санкциями.
Таким образом, российская банковская система успешно справляется с вызовами текущего года и будет продолжать функционировать без проблем и убытков в следующем году, в частности благодаря накопленному опыту и стабильности.