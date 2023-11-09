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В Омской области легковушка столкнулась с мотоблоком, есть пострадавшие

Самоходку разорвало пополам. В Омской области легковушка врезалась в мотоблок

9 ноября 2023, 02:21
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омской области легковушка столкнулась с мотоблоком, есть пострадавшие

Авария произошла в Горьковском районе. Двоих мужчин отвезли в больницу.

Вчера вечером, 8 ноября, в Горьковском районе произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 35-летний водитель за рулем KIA на 64-м километре дороги Омск-Муромцево не заметил в свете фар мотоблок, ехавший в попутном направлении, и врезался в него.

В результате аварии 48-летнего водителя мотоблока и его пассажира, личность которого устанавливается, отвезли в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
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