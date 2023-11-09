Самоходку разорвало пополам. В Омской области легковушка врезалась в мотоблок

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Вчера вечером, 8 ноября, в Горьковском районе произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 35-летний водитель за рулем KIA на 64-м километре дороги Омск-Муромцево не заметил в свете фар мотоблок, ехавший в попутном направлении, и врезался в него.
В результате аварии 48-летнего водителя мотоблока и его пассажира, личность которого устанавливается, отвезли в больницу.