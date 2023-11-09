Различные виды ходьбы: скандинавская, для похудения

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
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Updated Сегодня, 14:14
Во-первых, спортсмены, занимающиеся спортивной ходьбой, двигаются быстрее, чем люди без спорта. Их шаги более стремительные, а количество шагов в минуту составляет около 200. Кроме того, шаг во время спортивной ходьбы длиннее, чем во время обычной быстрой ходьбы. В среднем длина шага спортсмена равна 100-120 см, в то время как длина обычного шага составляет около 30-40 см. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Спортсмены, занимающиеся спортивной ходьбой, устают намного быстрее, чем при обычной прогулке быстрым шагом за то же время. Это происходит из-за высокой интенсивности спортивной ходьбы. Для спортсменов важно контролировать каждый шаг, что требует больше сил и энергии. Спортивная ходьба может показаться со стороны как бег на медленной скорости.
Техника движений также отличает спортивную ходьбу от обычной. Во время спортивной ходьбы спортсмен должен контролировать не только длину шага и скорость, но и свое тело. Он должен придерживаться определенной техники выполнения, включая правильные движения тазобедренной частью тела и согнутые руки, которые двигаются вперед-назад.
Другие виды ходьбы — скандинавская ходьба и ходьба для похудения — имеют свои особенности и преимущества. Спортивная ходьба является видом спорта и требует разминки перед занятиями, однако она также может быть полезной для укрепления здоровья. Регулярные занятия спортивной ходьбой могут улучшить работу сердца, нормализовать дыхательную систему, укрепить мышцы и повысить настроение.
Спортивная ходьба имеет несколько преимуществ: это один из наименее травматичных видов спорта, не требующий больших финансовых затрат, и работают все части тела. Однако есть и недостатки, такие как необходимость приобрести специальную обувь, поиск удобного места для тренировок и потенциальная монотонность занятий.