Различные виды ходьбы: скандинавская, для похудения

Во-первых, спортсмены, занимающиеся спортивной ходьбой, двигаются быстрее, чем люди без спорта. Их шаги более стремительные, а количество шагов в минуту составляет около 200. Кроме того, шаг во время спортивной ходьбы длиннее, чем во время обычной быстрой ходьбы. В среднем длина шага спортсмена равна 100-120 см, в то время как длина обычного шага составляет около 30-40 см. Об этом пишет Общественная служба новостей.