Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Различные виды ходьбы: скандинавская, для похудения

9 ноября 2023, 14:10
Некоторые люди, придерживающиеся здорового образа жизни, увлекаются спортивной ходьбой. Как же её отличить от обычной прогулки быстрым шагом?

Во-первых, спортсмены, занимающиеся спортивной ходьбой, двигаются быстрее, чем люди без спорта. Их шаги более стремительные, а количество шагов в минуту составляет около 200. Кроме того, шаг во время спортивной ходьбы длиннее, чем во время обычной быстрой ходьбы. В среднем длина шага спортсмена равна 100-120 см, в то время как длина обычного шага составляет около 30-40 см. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Спортсмены, занимающиеся спортивной ходьбой, устают намного быстрее, чем при обычной прогулке быстрым шагом за то же время. Это происходит из-за высокой интенсивности спортивной ходьбы. Для спортсменов важно контролировать каждый шаг, что требует больше сил и энергии. Спортивная ходьба может показаться со стороны как бег на медленной скорости.

Техника движений также отличает спортивную ходьбу от обычной. Во время спортивной ходьбы спортсмен должен контролировать не только длину шага и скорость, но и свое тело. Он должен придерживаться определенной техники выполнения, включая правильные движения тазобедренной частью тела и согнутые руки, которые двигаются вперед-назад.

Другие виды ходьбы — скандинавская ходьба и ходьба для похудения — имеют свои особенности и преимущества. Спортивная ходьба является видом спорта и требует разминки перед занятиями, однако она также может быть полезной для укрепления здоровья. Регулярные занятия спортивной ходьбой могут улучшить работу сердца, нормализовать дыхательную систему, укрепить мышцы и повысить настроение.

Спортивная ходьба имеет несколько преимуществ: это один из наименее травматичных видов спорта, не требующий больших финансовых затрат, и работают все части тела. Однако есть и недостатки, такие как необходимость приобрести специальную обувь, поиск удобного места для тренировок и потенциальная монотонность занятий.

Подпишитесь
Теперь окончательно: суд одобрил конкурсное производство в «Омскгоргазе»
Сегодня, 06:40
Фонд стратегического развития Омской области проиграл тяжбу с фондом Газпрома
Сегодня, 09:57
Цены ползут вверх. Спрос на вторичное жилье в Омске за месяц упал сразу на 12%
Сегодня, 06:12
Омскую новогоднюю ель на выставке ВДНХ украсят игрушками от народных мастеров
Сегодня, 05:41
Будьте осторожны. В Омской области нашли сотни тонн зерна с остатками яда
Сегодня, 10:09
Нюхала розы и сидела в шубах. Топ-модель из Омска снялась для обложки турецкого Vogue
Сегодня, 09:41