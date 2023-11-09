Пресс-служба МВД сообщила о ДТП с автобусом под Красноярском

Согласно предварительной информации, сегодня водитель автобуса двигался по трассе Шарыпово — Назарово в сторону Назарово. В какой-то момент он потерял контроль над автобусом и съехал в кювет, в результате чего произошло столкновение с опорой столба, и автобус перевернулся, — рассказали в пресс-службе.