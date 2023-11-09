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Published Сегодня, 07:52

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Пресс-служба МВД сообщила о ДТП с автобусом под Красноярском

9 ноября 2023, 07:52
Три человека попали в больницу после столкновения междугороднего автобуса с другим транспортным средством на западе региона. Об этом сообщили в пресс-службе местного МВД.

Согласно предварительной информации, сегодня водитель автобуса двигался по трассе Шарыпово — Назарово в сторону Назарово. В какой-то момент он потерял контроль над автобусом и съехал в кювет, в результате чего произошло столкновение с опорой столба, и автобус перевернулся, — рассказали в пресс-службе.

Полиция уточнила, что в результате аварии пострадали трое людей: два мужчины и молодая женщина. Водитель был трезв, однако в ходе проведенной проверки выяснилось, что он превышал скоростной режим, пишет ФедералПресс.

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