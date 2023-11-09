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Published Сегодня, 12:19

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Представлен законопроект о разрешении полиции вскрывать авто для спасения животных

9 ноября 2023, 12:19
В России появилась инициатива разрешить полицейским вскрывать автомобили для спасения животных. Законопроект был направлен в правительство депутатом Госдумы от партии «Новые люди» и заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгием Араповым.

В настоящее время полиция не имеет возможности помочь животным, находящимся в опасности внутри закрытого автомобиля. Принятие данного законопроекта позволит заполнить этот пробел, пишет RT.

По словам депутата, главной проблемой является то, что полиции пока нет четких оснований для действий в таких случаях. Единственное, на что они могут опираться, это предупреждение жестокого обращения с животными, но это можно легко оспорить. Поэтому важно, чтобы законы были прямыми и позволяли полиции действовать без сомнений. Введение нового пункта в законе даст возможность действовать строго в соответствии с законом. Причины, по которым животное оказывается в опасности в машине, могут быть различными — от простой небрежности до экстренных ситуаций, связанных с владельцем автомобиля.

#Полиция#Россия#Животные#Законопроект#Спасение#Автомобили
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