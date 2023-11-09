Представлен законопроект о разрешении полиции вскрывать авто для спасения животных

По словам депутата, главной проблемой является то, что полиции пока нет четких оснований для действий в таких случаях. Единственное, на что они могут опираться, это предупреждение жестокого обращения с животными, но это можно легко оспорить. Поэтому важно, чтобы законы были прямыми и позволяли полиции действовать без сомнений. Введение нового пункта в законе даст возможность действовать строго в соответствии с законом. Причины, по которым животное оказывается в опасности в машине, могут быть различными — от простой небрежности до экстренных ситуаций, связанных с владельцем автомобиля.