Правила выбора хурмы

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Журналисты Общественной службой новостей узнали, как правильно выбрать хурму и что делать, если она не дозрела.
Хурма уже давно стала частью нашего рациона: ее можно добавлять в салаты, готовить из нее соусы или просто есть саму по себе. Хурму называют «суперфудом», так как полезные вещества и витамины в ней улучшают работу желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, укрепляют сосуды и облегчают самочувствие.
В магазинах осенью и зимой представлен огромный выбор красивых оранжевых плодов. Хурма выглядит идеально, но эксперты рекомендуют обращать внимание не только на внешний вид, но и на другие характеристики.
Свойства хурмы зависят не только от степени зрелости, но и от сорта. Многие предпочитают не вязкие фрукты, но есть и те, кто специально ищет вязкие. Если вы хотите выбрать хурму с минимальной вязкостью, обратите внимание на следующие критерии:
Не вязкая хурма обычно имеет круглую или слегка плоскую форму. Например, популярный в России сорт «хиакуме» — это не вязкая хурма. Она остается плотной и хрустящей даже при полном созревании.
Хурма сорта «занджи-мару» будет немного вязкой. Но при полном созревании, когда ее кожа становится коричневой (поэтому ее называют шоколадной), она перестает вязать. При этом кожица остается плотной.
Японский сорт «хачия» очень вязкий. Обычно эти фрукты имеют коническую форму. При полном созревании, когда кожица становится мягкой, она перестает вязать. Однако найти уже созревшие плоды в магазинах трудно, так как их сложно транспортировать.
Чтобы выбрать спелую и сладкую хурму, которая не вяжет, обратите внимание на форму фрукта. Круглые или слегка плоские плоды обычно самые сладкие (с учетом зрелости). Например, сорт «хиакуме» считается очень сладким.
Цвет плода должен быть ярким и насыщенным. Выбирайте красно-оранжевые оттенки. Если плод светло-оранжевый, то он еще не созрел. Чтобы определить зрелость, посмотрите на кожицу — она должна быть блестящей и гладкой. Если на коже есть трещины, значит, плод гнилой.
Не выбирайте слишком твердые или чересчур мягкие плоды. Они могут быть недозрелыми или переспевшими. Попробуйте слегка надавить на плод пальцами. Если он слегка упругий, то можете брать.
Обратите внимание и на листочки хурмы. Если они высохли, значит, плод вызревший. Если поднять листики, увидите коричневый оттенок.
Если все-таки вы выбрали незрелую и вязкую хурму, можно положить ее в холодильник или морозилку на некоторое время, чтобы созрела.
Определить степень зрелости хурмы можно, ощупывая фрукт и аккуратно надавливая пальцами. Если он мягкий и имеет желто-оранжевый до красного оттенка, его уже можно есть. Если фрукт все-таки незрелый, можно положить его в темный пакет и поставить рядом с бананами или яблоками. Тепло поможет ускорить созревание из-за выделения этиленового газа.
Еще один способ — положить хурму в морозильную камеру на 24 часа, а затем разморозить. Вкус должен стать менее терпким, а мякоть — мягкой и сочной.
Также можно положить плоды в теплую воду около 40 градусов на 12-15 часов. Это также поможет хурме стать сладкой и сочной.