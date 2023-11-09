Правила выбора хурмы

Хурма уже давно стала частью нашего рациона: ее можно добавлять в салаты, готовить из нее соусы или просто есть саму по себе. Хурму называют «суперфудом», так как полезные вещества и витамины в ней улучшают работу желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, укрепляют сосуды и облегчают самочувствие.