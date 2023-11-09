Подорожание жилья и услуг: причина возвращения россиян с Бали

Эксперт называет несколько причин, влияющих на это решение. Во-первых, высокие цены на жилье, транспорт, услуги и продукты. Стоимость жизни на Бали значительно увеличилась, что связано как с инфляцией, так и с ростом числа туристов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».