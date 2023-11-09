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Подорожание жилья и услуг: причина возвращения россиян с Бали

Подорожание жилья и услуг: причина возвращения россиян с Бали

9 ноября 2023, 11:00
Фото: 1MI
Остров Бали в Индонезии давно стал популярным местом для российских туристов и эмигрантов. Однако, по словам путешественника Сердара Каррыева, в последнее время все больше людей решает вернуться на Родину.

Эксперт называет несколько причин, влияющих на это решение. Во-первых, высокие цены на жилье, транспорт, услуги и продукты. Стоимость жизни на Бали значительно увеличилась, что связано как с инфляцией, так и с ростом числа туристов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Важным фактором также является строжайший контроль за приезжими. Иностранцы, включая россиян, активно депортируются за мелкие нарушения. Многие решают вернуться в Россию, где отношение к ним будет более лояльным.

Каррыев предупреждает приезжих быть осторожными и избегать действий, которые местное население может считать неприемлемыми или даже противозаконными. Примером он приводит случаи депортации граждан РФ из-за инцидентов возле храмов.

Еще одной проблемой стало внимание властей Индонезии к тем, кто работает удаленно. Их обвиняют в неправильном использовании жилья и нарушении визовых правил. Риск столкнуться с правоохранительными органами за удаленную работу также побуждает россиян покидать остров.

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